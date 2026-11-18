El fundador y presidente de Amazon, Jeff Bezos, reveló durante una reciente intervención en el evento “Silicon Valley & The World” de Semafor que estuvo “muy involucrado” en la decisión de Amazon MGM de elegir a Robert Pattinson como el próximo James Bond.

¿Qué dijo Jeff Bezos?

Bezos comentó que, dado que el papel de Bond suele servir para lanzar a una estrella, al principio se mostraron “algo reticentes” a elegir a Pattinson, precisamente porque ya es “muy famoso”.

Sin embargo, tras reducir la lista de candidatos a cinco y realizar pruebas de cámara, la elección resultó “obvia”.

“Llevamos a cabo un proceso muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes. Al principio había un grupo numeroso, que redujimos a cinco finalistas. Realizamos pruebas de cámara al estilo tradicional con esos cinco finalistas. Fue interesante: con vestuario completo, decorados reales y otros actores acompañándolos. Grabamos tres escenas distintas con cada uno de los cinco finalistas y, el viernes, nos reunimos durante un par de horas para examinar todas las pruebas y analizarlo todo”, dijo Bezos.

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“Para cuando llegamos a esta lista de cinco candidatos, todos eran increíbles. Pero había algo especial en Rob y en su interpretación. No hubo lugar a dudas desde el primer momento. Denis, el director... todos nos inclinamos por Rob. Al principio, teníamos cierto prejuicio en su contra, precisamente porque ya es muy famoso, pensábamos que quizás deberíamos elegir a alguien más desconocido, pero, durante las pruebas de cámara, quedó clarísimo que él es James Bond”, continuó.

¿Cuándo se hizo el anuncio del nuevo James Bond?

El lunes, Amazon MGM anunció a Pattinson como el próximo James Bond, poniendo fin a semanas de intensa especulación mediática.

¿Qué dijo Robert Pattinson cuando se enteró de la noticia?

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida”, declaró el protagonista de “Batman” tras conocerse la noticia.

“Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico”, afirmó.

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¿Quiénes eran los otros candidatos para el papel?

La lista de los principales candidatos incluía a Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult. Otros nombres que, según se rumoreó, estuvieron en la contienda en algún momento fueron Jacob Elordi, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e incluso Harry Styles.

¿Cuándo Amazon adquirió la franquicia?

Amazon cerró la adquisición de MGM, el estudio detrás de James Bond, en 2022.

Sin embargo, no obtuvo el control creativo de la franquicia hasta que llegó a un acuerdo con los productores de la saga desde hace mucho tiempo, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, mediante un pago de 20 millones de dólares.

La película de Denis Villeneuve y Pattinson será la primera en estrenarse tras dicho acuerdo.