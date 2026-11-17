Ahora que se ha revelado que Robert Pattinson será el próximo James Bond, todas las miradas están puestas en quién interpretará al archienemigo del Agente 007 y Brad Pitt se ha postulado para el papel.

Durante el estreno de su nueva película, “Las Nuevas Desventuras de Cliff Booth”, el lunes por la noche, el ganador del Óscar reaccionó al instante a la gran noticia sobre Bond, de la que aún no estaba al tanto.

¿Qué dijo sobre Robert Pattinson como el nuevo 007?

“¿En serio? ¿Sabes qué? Me encanta la idea", comentó Pitt a Extra TV en la alfombra roja.

“Me gusta mucho lo que ha estado haciendo. Adoro sus elecciones; creo que es un actor de verdad. ¡Es genial! Muy buena elección”, afirmó.

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¿Y de ser el nuevo villano de la franquicia?

Luego le preguntaron a Pitt si estaría dispuesto a interpretar al villano, a lo que respondió: “¡Robert! ¡Denis!”, mientras guiñaba un ojo a la cámara de forma exagerada.

“La verdad es que me gustaría hacerlo. Estaría dispuesto. Quiero decir, mi amigo Javier lo hizo muy bien. Es un listón muy alto, pero aceptaría el reto”, continuó.

¿Quién fue el último villano de la saga?

Bardem interpretó a un villano de Bond en la película de 2012 “Skyfall”, junto a Daniel Craig.

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¿Qué otros actores han interpretado este papel?

Otros actores que, a lo largo de los años, han asumido el papel de antagonista del espía incluyen a Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz y Rami Malek.

¿Qué más dijo Brad Pitt?

Más tarde, esa misma noche, ante la misma pregunta planteada por el medio Complex, Pitt fue más directo: “¡Apúntame para el papel de villano! ¡Llama a Denis Villeneuve, vamos!”.

¿Ya ha hecho de villano en otras películas?

No sería la primera vez que Pitt interpreta a un villano: encarnó a un asesino en serie en “Kalifornia”, obtuvo una nominación al Óscar por su papel de paciente psiquiátrico psicótico en “12 monos”, y Tyler Durden, de “El club de la pelea”, que no era precisamente un héroe.

Sin embargo, todos esos papeles fueron en los años 90, al comienzo de su carrera; por tanto, verle encarnar a un villano en esta etapa podría resultar una propuesta interesante.