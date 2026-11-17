¿Quién es la representante de Colombia en Miss Universo 2026? Ha participado en varios concursos

El próximo martes 24 de noviembre, Miss Universo 2026 realizará la 75.ª edición del concurso que se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

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En esta oportunidad candidatas provenientes de diferentes países y territorios competirán por el título. Al final del evento, Miss Universo 2025, Fátima Bosch de México coronará a su sucesora, Miss Universo 2026 como la nueva Miss Universe.

Esta edición especial contará con la participación de más de 110 países y territorios.

¿Quién representará a Colombia?

María Alejandra López

Luego de haber participado en varias ocasiones en reinados de belleza, María Alejandra López es la encargada de representar al país en el concurso de Miss Universo 2026.

María Alejandra nació el 02 de septiembre de 1994, es una modelo, ingeniera industrial, conocida por haber representado al departamento de Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2013, donde obtuvo el título de Primera Princesa Nacional. Luego estuvo en Miss Grand Colombia 2023, representando al Eje Cafetero, y también en Miss Grand Internacional 2023 donde obtuvo la posición de segunda finalista.

Posteriormente, se coronó Miss Universe Colombia 2026, título que le permite representar al país en el certamen internacional Miss Universo de este año.

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Certámenes en los que ha participado:

En el año 2013 inició su participación en concursos de belleza con Señorita Colombia 2013, en ese entonces ocupó el tercer lugar, quien ganaría sería Paulina Vega.

Ese mismo año participó en Reina Hispanoamericana donde lo ganó, convirtiéndose en la tercera colombiana que triunfa en este certamen de belleza.

En 2014 participó en Miss Caraïbes Hibiscus, donde también ganó y se convirtió en la segunda colombiana en hacerlo en este concurso.

Para el año 2015 participó en Miss Mundo Colombia 2015, llevándose la segunda corona para Risaralda. Ese mismo año fue a Miss Mundo 2015 y aunque estuvo entre las favoritas, no logró llegar a las semifinalistas.

En el año 2021 volvió a presentarse en Miss Universe Colombia donde quedó como la primera finalista, siendo Laura Olascuaga la ganadora.

Dos años más tarde, en 2023 regresó a Miss Grand Internacional donde quedó como segunda finalista.

Finalmente en el 2026 regresó a Miss Universe Colombia donde resultó como ganadora para representar al país y así llegar a Miss Universo 2026.

Novedades en el certamen

Este año Miss Universo 2026 contará con algunas novedades, por ejemplo, Tamara Rogouski candidata de Argentina renunció al título nacional por motivos personales, por esta razón Daiana Pereyra, quien fuese la primera finalista del certamen nacional tomará su lugar en este concurso.

Xinying Zhu, ganadora de Miss Universo China 2025, no se presentó a la edición 74 de Miss Universo por restricciones de edad, por ello, la organización china designó a Zhao Na como su reemplazo.

El 13 de agosto de 2026, la organización Miss Perú había dado a conocer mediante un comunicado la destitución de Luren Márquez por razones desconocidas, pero dos días después la organización nacional se retractó de aquella decisión y le dio una segunda oportunidad a Márquez.

Adicionalmente esta edición marcará el debut de San Martín (Francia) y Uganda, el regreso de Jordania, que compitió por última vez en 1960; Túnez, que compitió por última vez en 1971; Etiopía, que compitió por última vez en 2017; Lituania y Sierra Leona, que compitieron por última vez en 2019; así como Albania, Alemania, Camerún, Islandia, Jamaica, Kenia, Macedonia del Norte, Mongolia, Montenegro, Surinam y Uzbekistán tras su ausencia en la edición anterior.

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Transmisión:

El certamen de belleza se podrá ver el próximo martes 24 de noviembre a través de la señal de cable de Telemundo Internacional, el servicio de streaming Universal+ y la cobertura de E! Entertainment Television.

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