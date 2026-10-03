Miss Fotogénica Colombia realizó primera presentación oficial en Cartagena

Miss Fotogénica Colombia realizó en Cartagena su primera presentación oficial, con la participación de 27 representantes provenientes de diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Meta, Nariño, Sucre, Tunja, Córdoba, Bolívar, Risaralda, Bucaramanga y Antioquia.

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El encuentro permitió presentar oficialmente la organización ante la comunidad cartagenera y dar a conocer los proyectos que se desarrollarán en la ciudad y la región Caribe. La llegada a Cartagena representa el inicio de una nueva etapa para una plataforma que, además de proyectar talentos, busca fortalecer procesos de formación, liderazgo y participación social.

Uno de los principales componentes de esta nueva etapa será el trabajo dirigido a niñas y jóvenes, a través de espacios que les permitan desarrollar sus capacidades, fortalecer su seguridad personal, reconocer sus talentos y adquirir herramientas para su crecimiento. La organización plantea la formación como un elemento que va más allá de los concursos de belleza, con énfasis en valores, liderazgo, comunicación y participación.

Este enfoque también contempla a las mujeres, especialmente mujeres cabeza de familia, para quienes se proyectan actividades orientadas a generar espacios de participación, visibilidad y oportunidades. De esta manera, Miss Fotogénica Colombia busca vincular la imagen y el talento con iniciativas que tengan una incidencia positiva en la comunidad.

La organización cuenta actualmente con representación en diferentes departamentos de Colombia y proyecta desde Cartagena el desarrollo de nuevas convocatorias, encuentros y actividades que permitan ampliar la participación de niñas, jóvenes y mujeres interesadas en hacer parte de sus procesos.

La propuesta contempla además la realización de actividades durante los próximos meses, incluyendo iniciativas relacionadas con las festividades de noviembre en Cartagena, escenario en el que la organización espera continuar promoviendo el talento local y regional.

La llegada de Miss Fotogénica Colombia a Cartagena abre una agenda de actividades en la que la belleza se plantea como una plataforma para la formación, el liderazgo, la participación y la labor social.

Con esta primera presentación oficial, Cartagena se incorpora a la nueva etapa de crecimiento de Miss Fotogénica Colombia, que continuará desarrollando convocatorias y proyectos destinados a descubrir talentos y generar oportunidades para las nuevas generaciones.