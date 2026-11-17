Cartagena eligió a su nueva soberana de la belleza nacional. Verónica Hernández Gómez, representante de Antioquia, fue coronada como Señorita Colombia 2026-2027 durante la tradicional velada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza, celebrada en la capital de Bolívar.

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La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, donde 26 candidatas de diferentes departamentos y regiones del país se dieron cita para disputar la corona en la edición número 72 del certamen, que este año celebró 92 años de historia bajo el concepto ‘Colombia, tierra de culturas’.

La noche reunió desfiles, presentaciones artísticas y momentos dedicados a exaltar la diversidad cultural del país. Uno de los homenajes especiales estuvo dedicado a Totó la Momposina, figura representativa de la música tradicional colombiana. La gala fue presentada por Carolina Cruz y Andrea Tovar, mientras que la transmisión llegó a los hogares colombianos a través de Señal Colombia.

Durante la competencia, las aspirantes participaron en las presentaciones en traje de gala y las etapas de evaluación del jurado, integrado por cuatro exreinas nacionales. El público también tuvo participación en la elección, con un voto equivalente al 20 % de la calificación total.

Hernández recibió la corona de manos de María Antonia Mosquera Carvajal, representante del Valle del Cauca y Señorita Colombia 2025, quien culminó su periodo como soberana nacional.

La nueva reina tendrá la responsabilidad de representar a Colombia en Miss International, certamen internacional que se celebra en Japón.