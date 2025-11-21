La mexicana Fátima Bosch es coronada como nueva Miss Universo

México y América Latina celebran en grande este jueves con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

La gala de coronación, que fue transmitida en exclusiva por Telemundo, le otorgó a México su cuarto título en el famoso certamen de belleza.

Bosch, de 25 años, es originaria de Villahermosa, en el estado de Tabasco. Su actuación en Miss Universo estuvo marcada por la agresión verbal que sufrió por parte de un directivo del certamen de belleza en Tailandia, quien la llamó “tonta” en un acto público.

Este evento en su edición 74 “The Power of Love”, llega con un nuevo enfoque en el que participan más de 119 representantes internacionales que competirán en el el Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Nonthaburi, por la corona que hoy lleva la danesaVictoria Kjær Theilvig.

La gala llega con varias sorpresas, una de ellas, la primera vez en la que participará una representante de Palestina y otra, relacionada con la corona “Lumière de l’Infini” en la que incorpora perlad doradas del Mar del Sur y esta evaluada cerca de los cinco millones de dólares.

A qué hora es el Miss Universo 2025

Teniendo en cuenta que el evento se realiza en Tailandia, por la diferencia de horario, en américa latina se transmitirá en una franja distinta. Estos son los horarios

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Costa Rica : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Salvador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Nicaragua : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Honduras : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Cuba: 8:00 p.m.

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universo 2025

La colombiana y antioqueña ha llamado mucho la atención dentro de las actividades del Miss Universo, pues su actitud, desfile y pasarela dentro de el evento ha permitido ser una de las favoritas del jurado.

En certamen preliminar, momento en el que las reinas desfilan su traje típico, Vanessa Pulgarín deslumbró a todos con un vestido de dos piezas de color dorado, en los que cada detalle cuidadosamente representa la riqueza cultural y la elegancia que se desarrolla en el país desde épocas prehispánicas.

EN VIVO | Minuto a Minuto de la votación para Miss Universo 2025

10: 07 p.m. | Dentro del Top 5 de finalistas del Miss Universo: Venezuela, México, Filipinas, Tailandia y Costa de Marfil.

9:48 p.m | A esta hora desfile en traje de gala

A esta hora desfile en traje de gala 9: 22 p.m | Top 12 entro: Colombia, Chile, Cuba, Guadalupe, Puerto Rico, México, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta, Costa de Marfil.

Top 12 entro: Colombia, Chile, Cuba, Guadalupe, Puerto Rico, México, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta, Costa de Marfil. 8:53 p.m | Candidatas hacen su desfile en traje de baño

8:39 p.m | El otro top 15 se encuentra: México, Filipinas, Zimbabue, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universse Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia, Paraguay.

El otro top 15 se encuentra: México, Filipinas, Zimbabue, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universse Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia, Paraguay. 8:31 p.m |Señorita Colombia pasa el primer filtro de top 15 de 30 junto con Estados Unidos, India, Guadalupe, China, Thailandia, Brasil, Ruanda, Costa de Marfil, Republica Dominicana, Paises Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico.

8:00 p.m | Público apoya a cada candidata del Miss Universe

7:00 p.m. | La representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, envía fuerte mensaje en redes sociales y afirma que será “muy sincera”

6:00 p.m. | El certamen se prepara para elegir a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, quien representó a Dinamarca en 2024.

Por qué han renunciado jurados durante Miss Universo

Durante este certamen 2025 ha generado bastante polémica la renuncia de tres jurados a tan solo una horas de tomar la decisión de escoger a la Miss.

Uno de ellos, Omar Harfouch, por medio de sus redes sociales compartió que no continuaría siento parte del Miss Universo 2025 y tomaría acciones legales tras enterarse de una votación ilegal para seleccionar a un grupo de candidatas.

“Yo, Omar Harfouch, miembro saliente del jurado internacional de Miss Universo, deseo informar al público que he consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York paraanalizar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo”, escribió en la primera parte.

Por otro lado, Claude Makélélé, jurado de este certamen también afirmó que se retirara por “razones imprevistas” generando así una ola de comentarios sobre la razón de su decisión