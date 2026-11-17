El próximo martes 24 de noviembre se conocerá a la sucesora de Fátima Bosch, actual Miss Universo, en una edición especial que conmemora los 75 años de historia del certamen.

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¿Cuándo es el Miss Universo?

La coronación del Miss Universe 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre. De acuerdo con la programación anunciada por Telemundo, la transmisión previa comenzará a las 07:00 P.M. (hora Colombia), mientras que la gala principal tendrá inicio a las 08:00 P.M.

La previa funciona como una antesala del certamen que se denomina Celebrando Nuestras Reinas, en donde los espectadores podrán conocer las historias y preparativos de las candidatas latinoamericanas, además de seguir el ingreso de los invitados al espacio del evento.

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¿En dónde se hará el Miss Universo 2026?

Para el 2026, el certamen celebra su edición número 75, que tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, ubicado en San Juan, Puerto Rico.

La organización también programó diversos eventos oficiales y complementarios previos a la gran final, con los que buscan hacer la conmemoración de esta edición especial, en donde la isla tendrá la oportunidad para mostrar la cultura y las tradiciones de la isla ante la audiencia internacional.

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María Alejandra López

María Alejandra López Pérez es la Miss Universo Colombia 2026. Nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, Risaralda, Colombia, tiene 32 años y es ingeniera industrial egresada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza; 10 años después, en 2023, compitió en Miss Grand Internacional, en Vietnam, y terminó como segunda finalista.

La pereirana obtuvo la corona de Miss Universo Colombia 2026 el 10 de octubre, durante la ceremonia realizada en Barranquilla, en la que representó al departamento de Risaralda. Ahora buscará conseguir para Colombia la tercera corona de Miss Universo, después de los triunfos de Luz Marina Zuluaga, en 1958, y Paulina Vega, en 2014.

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¿Cuándo son las competencias preliminares de Miss Universo 2026?

Antes de la final, las candidatas participarán en otras actividades que hacen parte de la programación del certamen:

Sábado 21 de noviembre: presentación de trajes nacionales, en los que las participantes mostrarán diseños inspirados en la cultura y tradiciones de sus países.

presentación de trajes nacionales, en los que las participantes mostrarán diseños inspirados en la cultura y tradiciones de sus países. Domingo 22 de noviembre: competencia preliminar, durante la cual desfilan en traje de baño y vestido de gala para demostrar su preparación y presentación escénica.

competencia preliminar, durante la cual desfilan en traje de baño y vestido de gala para demostrar su preparación y presentación escénica. Martes 24 de noviembre: la gran final y elección de la nueva Miss Universo.

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¿Dónde ver el Miss Universo en Colombia?

Los interesados en ver el certamen en Colombia y en otros países de Latinoamérica podrán seguir la transmisión por medio de las siguientes señales:

Telemundo Internacional: señal de televisión por suscripción disponible en distintos países de América Latina.

señal de televisión por suscripción disponible en distintos países de América Latina. Universal+: plataforma de streaming que anunció la transmisión del certamen para la región.

plataforma de streaming que anunció la transmisión del certamen para la región. Telemundo y Peacock: estarán transmitiendo el certamen para Estados Unidos, en Colombia la señal dependerá de los operadores y las suscripciones disponibles.

estarán transmitiendo el certamen para Estados Unidos, en Colombia la señal dependerá de los operadores y las suscripciones disponibles. YouTube y redes sociales: por medio del canal y redes de Telemundo se estarán pasando contenidos especiales, entrevistas y novedades del concurso.

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