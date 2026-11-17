El actor francés Gérard Depardieu ha retirado su recurso de apelación contra su condena por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película de 2021 “Les Volets verts”, lo que hace firme su sentencia de 18 meses de prisión con suspensión de la pena, según informó el diario francés Le Monde.

¿Qué dijo Gérard Depardieu?

El actor, de 77 años, anunció su decisión el lunes 16 de noviembre en un comunicado titulado “Escucho” o “J’entends” en francés, en el que aceptó la responsabilidad por su condena.

“La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Acepto esto y asumo la responsabilidad por esta condena”, escribió Depardieu, ofreciendo “profundas y sinceras disculpas” a quienes “puedan haber sufrido como consecuencia”, según informó Le Monde.

“En el set, durante mucho tiempo me escudé en la provocación y la obscenidad”, continuó, reconociendo que sus palabras y “algunos de sus actos” no estuvieron “exentos de consecuencias”, sobre todo dada su posición de poder.

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Depardieu afirmó también que “nunca tuvo la intención de hacer daño a las mujeres” con las que se cruzó, pero reconoció que “la intención no cambia el daño causado”.

“He llegado a comprender que pertenecía a un mundo que ya no existe”, concluyó.

¿Cuándo y por qué fue declarado culpable?

El 13 de mayo de 2025, Depardieu fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de “Les Volets verts”, película dirigida por Jean Becker.

¿Cuál fue la condena?

Además de una pena de 18 meses de prisión con suspensión de la condena, el tribunal penal de París le impuso la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos años y ordenó su inscripción en el registro nacional francés de delincuentes sexuales y violentos, conforme a lo solicitado por la fiscalía.

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¿Qué otros procesos judiciales enfrenta?

Depardieu afronta, asimismo, otro proceso judicial derivado de las acusaciones de violación formuladas por la actriz francesa Charlotte Arnould en relación con hechos presuntamente ocurridos en 2018.

En septiembre de 2025, un juez de instrucción ordenó que el actor fuera juzgado por cargos de violación; sin embargo, Depardieu recurrió la decisión.

Se espera que un tribunal de apelación de París se pronuncie el 26 de noviembre sobre si el caso llegará finalmente a juicio.

Depardieu ha negado sistemáticamente las acusaciones.