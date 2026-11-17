El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), programado para el próximo 19 de noviembre, también se convirtió en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Una investigación de la empresa de ciberseguridad Netcraft alertó sobre la aparición de páginas fraudulentas que prometen copias filtradas, acceso anticipado y versiones para teléfonos celulares que no existen.

El informe analizó dominios relacionados con el videojuego registrados entre el 1 de julio y el 27 de octubre de 2026. A partir de esta revisión, identificó cuatro modalidades de engaño: sitios que utilizan el nombre de un supuesto filtrador conocido como CyberLeek, plataformas que ofrecen acceso anticipado, páginas que promocionan versiones móviles falsas y portales con sorteos o claves gratuitas.

Una de las estrategias más utilizadas aprovecha la popularidad de CyberLeek, una fuente anónima que el pasado 18 de agosto difundió imágenes y videos de supuestos contenidos del juego. Aunque ese material no incluía archivos ejecutables para descargar, Netcraft identificó 121 dominios que incorporaban ese nombre, de los cuales 100 fueron registrados durante agosto. Algunos de estos sitios utilizan la expectativa de una supuesta filtración para ofrecer descargas peligrosas.

También se encontraron páginas que comercializan versiones anticipadas del videojuego. Por ejemplo, un sitio llegó a ofrecer una supuesta copia para computador por 199 dólares, con pagos mediante criptomonedas.

Sin embargo, Rockstar Games ha confirmado que GTA 6 estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La compañía no ha anunciado versiones para PC ni para dispositivos móviles. Por eso, las páginas que ofrecen archivos para Android, iOS o computadores deben generar desconfianza.

Los métodos utilizados por los delincuentes incluyen archivos que pueden contener programas maliciosos, solicitudes de pagos en criptomonedas y formularios que piden información personal a cambio de supuestos códigos de acceso.

Ante este panorama, la recomendación es adquirir el videojuego únicamente en las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox o a través de distribuidores autorizados. También se aconseja evitar instaladores, aplicaciones y enlaces de descarga provenientes de páginas desconocidas.

La expectativa por uno de los lanzamientos más esperados de la industria también está siendo aprovechada por los estafadores, por lo que los jugadores deben extremar las precauciones antes de descargar o pagar por una supuesta copia de GTA 6.