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Precisamente el gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño reconoció que es una gran dificultad que atraviesa la salud mental por eso han fortalecido un convenio interadministrativo con la universidad Alexander Von Humboldt para tener estudiantes que están en especialización de psiquiatría y puedan rotar en el hospital mental lo que permite alivianar la carga frente a la ausencia de especialistas.

Asimismo, mencionó que hay una gran dificultad en psiquiatría infantil porque se ha incrementado el número de pacientes atendidos y aún considera es más preocupante por el aumento de las cifras por atenciones en salud mental tras la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“No solamente a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel mundial. Es una gran dificultad que atraviesa la salud mental a nivel mundial. Nosotros en ese momento hemos fortalecido un convenio interadministrativo entre la Universidad Alexander von Humboldt y el Hospital Mental para tener estudiantes que están en la especialización de psiquiatría y puedan rotar en el Hospital Mental, que nos ayuda a fortalecer y nos ayuda como a alivianar la carga frente a la ausencia de especialistas en salud mental, específicamente psiquiatras”, manifestó.

Enfatizó que actualmente el hospital está al tope puesto que no hay camas disponibles por lo que aspiran que a partir del mes de enero puedan contar con el servicio de hospitalización mental en casa.

“Son la pieza fundamental para el buen desempeño y si hablamos de psiquiatra y hay una gran dificultad con psiquiatría infantil porque se ha incrementado el número de pacientes atendidos en psiquiatría infantil. Muy preocupante las cifras después del 10 de agosto han aumentado. Por supuesto, el número de atenciones. A hoy el hospital está completamente lleno, no hay camas disponibles. Entonces, es preocupante”, destacó.

Agregó: “Razón por la cual a partir del mes de enero el Hospital Mental de Finlandia aperturará un servicio que será hospitalización mental en casa. Estamos trabajando para poderle entregar ese resultado al departamento del Quindío, la región y a la salud mental, por supuesto”.

Agregó que en la sede del municipio de Filandia cuentan con 2 psiquiatras, en la Unidad de Atención Integral a Conductas Adictivas cuentan con otro psiquiatra, en la sede de mujeres con otro, en el área de consulta externa tienen cinco adicionales y un psiquiatra infantil lo que no da abasto ante la demanda en el departamento.