Armenia

Y es que Armenia se sumará al paro nacional establecido para este jueves 19 de noviembre en diferentes regiones del país donde el principal motivo es el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Precisamente el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT en el Quindío, Hugo León Echeverry explicó que, aunque el gobierno nacional descartó el IVA a la canasta familiar continuarán con la manifestación con más fuerza porque el proyecto en total genera mucha preocupación.

“Efectivamente, a pesar de que el gobierno ante la presión ciudadana y ante los anuncios de la gran y multitudinaria manifestación que se va a dar en todas las ciudades del país el día de mañana, retiró la ley de rescate o reforma tributaria, Pero eso no es suficiente. Esa ley de rescate el que la lee de punta a punta encuentra una cantidad de cosas exageradas”, indicó.

Señaló que la ley de rescate económico abarca muchos puntos inquietantes como el relacionado con ampliar la base gravable para los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, ampliar el pago de la salud de los trabajadores que pasaría hasta el 8% de manera gradual y el recorte para los programas sociales de las cajas de compensación.

“El tema de retirarle impuestos a los ricos y gravar a los asalariados, gravísimo también. Y hay una situación que está pasando como desapercibida y es el tema de recorte de un punto de los 4 puntos que tienen las cajas de compensación familiar en el país. Rebajar el descuento en un punto quiere decir el 4% es el 100% de los recursos y quitar un punto sería mermarle el 25% de ingresos a las programa sociales de las cajas de compensación”, sostuvo.

Añadió: “Por ejemplo, Comfenalco Quindío sufriría un golpe gravísimo y como Comfenalco más de 30 cajas relativamente pequeñas no serían capaz de subsistir en muchos casos, despidos de trabajadores, programas sociales de vivienda, de salud, de de empleo, de subsidio al cesante, etcétera, etcétera. Incluso la cuota monetaria estaría en riesgo”.

Detalló que la concentración será a partir de las 9 de la mañana en la peatonal de la Universidad del Quindío donde habrá intervenciones y actos culturales ya después sobre las 10 de la mañana iniciarían con la movilización por toda la avenida Bolívar, el sector de la Sagrada Familia y hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde culminaría la manifestación.

Agregó que esperan las movilizaciones se desarrollen masivamente y como ha sido en jornadas anteriores de manera pacífica.