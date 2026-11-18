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Armenia

Tribunal Administrativo le dio la razón a la Alcaldía de Armenia y mantiene en firme la modificación excepcional del POT de esa ciudad que permitirá atender de mejor forma la emergencia por el terremoto.

El Tribunal Administrativo del Quindío revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad del Acuerdo 304 de 2024 y negó las pretensiones de la demanda.

El proceso se originó en una acción judicial que cuestionaba, entre otros aspectos, la falta de participación ciudadana y socialización del proyecto. En julio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Armenia había declarado nulo el acuerdo; sin embargo, tras la apelación del municipio, el Tribunal concluyó que sí existían pruebas de un proceso de consulta y concertación que incluyó a las comunidades de las diez comunas, el sector rural, organizaciones sociales, universidades y gremios económicos. También valoró el cabildo abierto realizado en febrero de 2024.

El Tribunal Administrativo del Quindío revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad del Acuerdo 304 de 2024, mediante el cual se adoptó una modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial, POT de la ciudad.

En sentencia del 12 de noviembre de 2026, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío resolvió negar las pretensiones de la demanda, al concluir que el proceso adelantado por el municipio sí cumplió con las instancias de participación comunal, consulta ciudadana y concertación exigidas por la normativa vigente.

El abogado en representación de la alcaldía de Armenia, Jaime Andrés López indicó “La decisión, adoptada el 12 de noviembre de 2026, deja vigente el Acuerdo 304, que contempla ajustes a diferentes normas urbanísticas relacionadas con usos y aprovechamientos del suelo, índices de construcción y ocupación, alturas, aislamientos, parqueaderos y planes parciales, aspectos que inciden en la planificación del desarrollo urbano y rural de Armenia”

Dentro de las pruebas analizadas por el Tribunal están: las jornadas de diagnóstico participativo realizadas durante 2022, que incluyeron las diez comunas urbanas, el sector rural, el corregimiento El Caimo, organizaciones ambientalistas, universidades, curadurías y empresas de servicios públicos.

Asimismo, durante 2023 se adelantaron nuevas jornadas de socialización en las comunas y encuentros con representantes de sectores como CAMACOL, la Cámara de Comercio, FENALCO, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y otros gremios y organizaciones.

Otro de los elementos valorados fue el cabildo abierto realizado el 19 de febrero de 2024, en el marco de la discusión del proyecto ante el Concejo Municipal.

En consecuencia, revocó la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que había declarado la nulidad del Acuerdo 304 de 2024, y negó las pretensiones de la demanda.

La modificación excepcional del POT busca complementar y actualizar disposiciones urbanísticas relacionadas con los usos y aprovechamientos del suelo, índices de ocupación y construcción, alturas, aislamientos, parqueaderos, planes parciales y otras condiciones necesarias para orientar el desarrollo urbano y rural.