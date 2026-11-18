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Tribunal Administrativo le dio la razón a la Alcaldía de Armenia y mantiene en firme la modificación excepcional del POT de esa ciudad que permitirá atender de mejor forma la emergencia por el terremoto.

El Tribunal Administrativo del Quindío revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad del Acuerdo 304 de 2024, mediante el cual se adoptó una modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.

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En sentencia del 12 de noviembre de 2026, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío resolvió negar las pretensiones de la demanda, al concluir que el proceso adelantado por el municipio sí cumplió con las instancias de participación comunal, consulta ciudadana y concertación exigidas por la normativa vigente.

La decisión representa un resultado favorable para la institucionalidad y para el proceso de planificación territorial de Armenia, al reconocer las evidencias documentales que acreditaron el trabajo de socialización desarrollado con las comunidades, los gremios económicos, las organizaciones sociales y diferentes actores del territorio.

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Dentro de las pruebas analizadas por el Tribunal se encuentran las jornadas de diagnóstico participativo realizadas durante 2022, que incluyeron las diez comunas urbanas, el sector rural, el corregimiento El Caimo, organizaciones ambientalistas, universidades, curadurías y empresas de servicios públicos.

Asimismo, durante 2023 se adelantaron nuevas jornadas de socialización en las comunas y encuentros con representantes de sectores como CAMACOL, la Cámara de Comercio, FENALCO, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y otros gremios y organizaciones.

El proceso también contó con la participación del Consejo Territorial de Planeación, así como con el seguimiento preventivo de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria y la Personería Municipal.

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Otro de los elementos valorados fue el cabildo abierto realizado el 19 de febrero de 2024, en el marco de la discusión del proyecto ante el Concejo Municipal.

En su análisis, el Tribunal determinó que existían suficientes elementos probatorios para establecer que el municipio promovió y garantizó la participación de la ciudadanía en el proceso de modificación excepcional del POT.

Por esta razón, la corporación judicial consideró que no se configuró la irregularidad señalada en la demanda respecto a la ausencia de consulta y socialización con la comunidad y los gremios.

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En consecuencia, revocó la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que había declarado la nulidad del Acuerdo 304 de 2024, y negó las pretensiones de la demanda.

La modificación excepcional del POT busca complementar y actualizar disposiciones urbanísticas relacionadas con los usos y aprovechamientos del suelo, índices de ocupación y construcción, alturas, aislamientos, parqueaderos, planes parciales y otras condiciones necesarias para orientar el desarrollo urbano y rural.

De acuerdo con la memoria justificativa del acuerdo, uno de los propósitos de esta modificación era atender las necesidades normativas del suelo urbano y rural, así como facilitar una mejor articulación entre las dinámicas actuales del municipio y los objetivos de ordenamiento territorial.

Con esta decisión judicial, el municipio obtiene un respaldo importante frente a la controversia que buscaba dejar sin efectos el Acuerdo 304 de 2024.

El resultado también pone de relieve la importancia de construir instrumentos de planificación territorial con soporte técnico, concertación institucional y participación de la ciudadanía, pensando en el desarrollo organizado y sostenible de Armenia.

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Hay polémica en el municipio de Montenegro en el Quindío por la instalación de una cámara de fotomultas que ya ha impartido 5000 comparendos, veedores de movilidad interpusieron tutela para frenar el proceso e interpusieron queja contra el alcalde ante la procuraduría

La fotomulta fue instalada en la vía que comunica al municipio de Montenegro con Armenia por parte de la alcaldía de Montenegro y operada por Corponadecol, Corporación Nacional para el Desarrollo, los voceros de esta entidad indicaron que ya han impartido 5000 comparendos sin que al parecer existiera socialización ni el debido proceso.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro admitió una acción de tutela que busca frenar de inmediato la imposición de comparendos presentada por la Veeduría Ciudadana De Movilidad, Transito, Transporte Y Seguridad Vial Del Quindío

En la acción judicial la veeduría sostiene que la administración del alcalde de Montenegro Gustavo Pava al parecer está vulnerando el debido proceso, la libre locomoción mediante operativos irregulares y arbitrarios.

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El presidente de la veeduría Luis Hernando Monedero solicitó en la acción popular que se Establezca medida cautelar inmediata, respecto de la suspensión de la realización de órdenes de comparendo automáticos, a través de apoyo con medio electrónico en el Kilómetro 6 vía Armenia - Montenegro, en resguardo de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos como derecho constitucional vulnerado desde el procedimiento que allí se realiza.

Además, Se establezcan y mitiguen las afectaciones causadas en la comunidad quindiana y población flotante visitante del departamento mediante el reintegro de dineros causados por mencionadas infracciones de tránsito sin cumplimiento de los protocolos establecidos.

Y Se remita por parte del despacho a las autoridades de control disciplinario para las correspondientes investigaciones del caso y sean determinadas las conductas que aquí sean o no, establecidas respecto de las diferentes vulneraciones que se pudieron causar y que, desde una medida cautelar de suspensión, se puede evitar que se sigan vulnerando Derechos Constitucionales.

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El juzgado al admitir la acción de tutela otorgó un plazo de dos días a la Alcaldía de Montenegro y a las entidades vinculadas para entregar copias íntegras del contrato, certificados de calibración de los equipos, estudios técnicos, permisos y protocolos de notificación

Al admitir la tutela, la juez vinculó al proceso a seis entidades: la Alcaldía de Montenegro, Corponadecol, el Invías, la Agencia Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte y la Federación Colombiana de Municipios.

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El Invías Territorial Quindío confirmó que no ha otorgado ningún permiso a la Alcaldía de Montenegro para instalar una fotomulta en esa vía.

El director del Invías Quindío durante una sección en la asamblea del Quindío al ser consultado sobre el permiso de la entidad que administra esa vía confirmó que no han entregado ningún permiso para ese dispositivo

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El consultor en tránsito y transporte y presidente de la Asociación Nacional de Taxistas, Hugo Ospina, en redes sociales denunció al alcalde de Montenegro, Gustavo Pava ante la Procuraduría General de la Nación, por el contrato en el que se pretende entregar el 70% de lo recaudado por multas, a Corponadecol.

En el centro de la controversia se encuentra el Contrato Interadministrativo suscrito por la Alcaldía de Montenegro con la Corporación Nacional para el Desarrollo Colombiano (Corponadecol) bajo la modalidad de contratación directa. Según expone la tutela, el acuerdo estipula entregar al privado el 70% de los recursos recaudados por multas hasta completar la suma de 2.400 millones de pesos entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

El directivo señaló que solicitó la suspensión provisional del mandatario Gustavo Pava Busch, y varios funcionarios que participaron en la firma de los contratos presuntamente irregulares.

Además, sostuvo que la ley ordena que no se le puede entregar más del 10% a los contratistas en materia de tránsito, por lo que compulsará copias a la Fiscalía por la comisión de diferentes delitos, entre ellos prevaricato.

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Atención que la sala de lo contencioso administrativo sección segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia del 8 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala de Decisión Cuarta que había absuelto al curador urbano número 2 de Armenia, José Elmer López de ser sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante ocho años, por parte de la procuraduría general de la nación.

Según el Consejo de Estado, al Procuraduría General de la Nación se podía sanción al curador urbano 2 de Armenia José Elmer López por la expedición de licencias de construcción para intervenir la Estación del Ferrocarril de Armenia, bien de interés cultural, sin verificar la existencia de la autorización correspondiente del Ministerio de Cultura, cuando el demandante se desempeñaba como curador urbano n.º 2 de ese municipio.

Cabe recordar que el curador urbano 2 de Armenia José Elmer López Fue designado mediante Resolución N.° 181 del 24 de mayo de 2021 para un periodo de cinco años (del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2026), y continúa figurando al frente del despacho y firmando actuaciones en 2026.

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En el Concejo Municipal de Armenia se llevó a cabo el primer debate del Proyecto de Acuerdo 024 de 2026, una iniciativa que busca establecer los factores de subsidio y aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2 y 3 en el municipio.

Durante la sesión se abordaron aspectos importantes relacionados con los beneficios que estos subsidios representan para los hogares de los estratos 1, 2 y 3, así como su incidencia en la economía de las familias y en el acceso a los servicios públicos esenciales.

En este espacio, Paulo César Rodríguez explicó que existen aportes importantes relacionados con los subsidios destinados a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, resaltando la importancia de estos apoyos para las familias beneficiarias.

Por su parte, el concejal ponente, John Édison Echavarría Barreto, afirmó que esta iniciativa sería una ayuda importante para los armenios, teniendo en cuenta que busca definir los factores de subsidio y aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios.

El Proyecto de Acuerdo 024 de 2026 contempla los mecanismos de subsidio y contribución para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, un tema de interés general que involucra tanto a los usuarios beneficiarios de los subsidios como a quienes realizan aportes solidarios.

Empresas Públicas de Armenia, hizo presencia en este primer debate, acompañando el desarrollo de este espacio institucional y siguiendo de cerca las discusiones sobre una iniciativa que tiene incidencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en las condiciones de acceso de los ciudadanos.

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Frente a la incertidumbre por parte de la comunidad de Circasia, debido a la restricción en el uso de la infraestructura de la Institución Educativa San José, la secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia, expuso la situación que atraviesa este histórico colegio, que resultó afectado por el sismo del pasado 10 de agosto, por lo que la valoración del equipo de ingenieros y arquitectos patólogos lo clasificó como inmueble en riesgo de colapso.

De acuerdo con la titular de la cartera “la infraestructura presenta un sistema mixto de construcción, en el que aparecen sistemas constructivos tan diversos como el bahareque, la madera y el ladrillo, que reflejan las intervenciones sufridas a lo largo de toda su vida. Además de esta particularidad, se siguen registrando movimientos en el suelo, y afectaciones en la cubierta, compuesta por teja española o de barro”.

La funcionaria reveló que, una vez se conoció el primer informe de aproximación, en el que se consignaba el grave estado de la sede –con un mayor deterioro en uno de los bloques- el Gobierno del Quindío activó la póliza todo riesgo vigente y que cubre la infraestructura; seguro con el que el departamento cobija a las cuatro Instituciones Educativas de su propiedad y que complementa con pólizas globales para los bienes muebles y para todo el equipamiento tecnológico.

“La aseguradora nos dice que aplica el obvio reconocimiento, por la siniestralidad del inmueble, pero que se requerirán estudios especializados a detalle: de patología y especializados de suelo”.

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Por lo pronto, se ha dispuesto de unos plásticos sobre las cubiertas del inmueble, en atención a la sugerencia de los especialistas de no dejar expuestos los agujeros allí generados por el sismo: una circunstancia que por efecto de las lluvias o del excesivo calor, terminarían perjudicando más la estructura.

Y mientras se procede con el análisis profundo de las condiciones reales del colegio y luego con las intervenciones, la totalidad de los estudiantes ven clase presencial e ininterrumpida en las instalaciones de la IE Henry Marín Granada, con lo que la Secretaría de Educación garantiza el derecho a la educación de manera oportuna y eficiente.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd), informa a la comunidad que la consulta y descarga del Registro Único de Damnificados (RUD) debe realizarse directamente en la página web de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el ícono dispuesto para este trámite.

Para obtener el documento, los ciudadanos deben ingresar a https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/, seleccionar el ícono de Registro Único de Damnificados e ingresar su número de documento de identidad. De esta manera podrán consultar y descargar su registro, sin necesidad de adelantar gestiones presenciales ante la Administración Municipal.

El director de la Omgerd, Javier Vélez Gómez, hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales y evite desplazamientos y trámites innecesarios. “Queremos aclararle a la comunidad que no debe radicar derechos de petición ni PQRS ante la Alcaldía de Armenia, tampoco desplazarse a la Oficina de Atención al Ciudadano para solicitar la descarga del Registro Único de Damnificados.

Este procedimiento se realiza directamente en la página web de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ingresando al ícono del RUD con el número de documento de identidad”, recalcó el funcionario.

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Asimismo, Vélez Gómez recordó que esta plataforma es de carácter nacional y no depende de la Administración Municipal. Por esta razón, es la Ungrd la entidad encargada de establecer las fechas de apertura y cierre, así como de determinar los periodos en los que se habilitan sus diferentes funcionalidades.

Actualmente, la plataforma se encuentra habilitada únicamente para consultas relacionadas con el RUD, por lo que cualquier novedad sobre la apertura de nuevos procesos o servicios deberá verificarse directamente a través de los canales oficiales de la entidad nacional.

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Más de 500 solicitudes fueron obtenidas en la ruta buscadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en seis departamentos del país

La plaza de la quindianidad en Armenia fue epicentro de la culminación de la ruta buscadora que inició el pasado 27 de julio en Pereira con el objetivo de acercar las personas que viven el drama de los desaparecidos en el marco del conflicto armado y lograr apoyarlos en el proceso de búsqueda entendiendo que por la ubicación geográfica es complejo el desplazamiento a las sedes de la entidad.

El coordinador regional del suroccidente Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Andrés Salazar señaló que ha sido gratificante el recorrido al haber visitado más de 60 municipios y atendido más de 700 personas en cinco departamentos del país como Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Explicó que de las 700 personas atendidas en el marco de la Ruta Buscadora obtuvieron cerca de 500 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y el mismo número de tomas de muestras biológicas. Resaltó que el recorrido fue establecido por un equipo conformado por cinco personas entre orientadoras humanitarias que lograron llegar a los diferentes territorios del suroccidente del país.

Afirmó que en el departamento del Quindío cuentan con un registro de 685 personas dadas por desaparecidas y la mayoría está concentrada en Armenia por eso decidieron culminar la estrategia de la ruta en la ciudad.

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En el Quindío evidencian la falta de especialistas en psiquiatría y la alta demanda en la atención de la salud mental

Precisamente el gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño reconoció que es una gran dificultad que atraviesa la salud mental por eso han fortalecido un convenio interadministrativo con la universidad Alexander Von Humboldt para tener estudiantes que están en especialización de psiquiatría y puedan rotar en el hospital mental lo que permite alivianar la carga frente a la ausencia de especialistas.

Asimismo, mencionó que hay una gran dificultad en psiquiatría infantil porque se ha incrementado el número de pacientes atendidos y aún considera es más preocupante por el aumento de las cifras por atenciones en salud mental tras la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Enfatizó que actualmente el hospital está al tope puesto que no hay camas disponibles por lo que aspiran que a partir del mes de enero puedan contar con el servicio de hospitalización mental en casa.

Agregó que en la sede del municipio de Filandia cuentan con 2 psiquiatras, en la Unidad de Atención Integral a Conductas Adictivas cuentan con otro psiquiatra, en la sede de mujeres con otro, en el área de consulta externa tienen cinco adicionales y un psiquiatra infantil lo que no da abasto ante la demanda en el departamento.

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Reubicación, espacio público y permisos, ejes de diálogo de Alcaldía y vendedores de flores e industriales de Jardines

Con el propósito de escuchar a los comerciantes y avanzar en alternativas concertadas sobre reubicación, uso de espacio público y permisos, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, lideró una mesa de trabajo con vendedores de flores e industriales del sector Jardines, en la que también participaron la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua) y la Personería Municipal.

En consecuencia, las inquietudes de los participantes se centraron en los procesos de reubicación, los cambios en las condiciones de ocupación del espacio público y los permisos de aprovechamiento, temas que generan interés entre quienes desarrollan sus actividades comerciales en este sector de la ciudad.

La jornada permitió escuchar las diferentes posiciones y promover la articulación entre las entidades involucradas, con el propósito de revisar las situaciones planteadas y avanzar en la identificación de alternativas que tengan en cuenta los derechos de los comerciantes y las disposiciones relacionadas con el uso del espacio público.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, participó en la Cumbre Nacional Sena - Patria Milagro, convocada por el Servicio Nacional de Aprendizaje y la cual se adelantó de manera conjunta con el Gobierno nacional, en cabeza del mandatario de los colombianos, Dr. Abelardo De La Espriella.

Durante su intervención ante los gobernadores, alcaldes, empresarios, representantes de gremios y autoridades académicas del país, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que hay que recuperar el Sena y evitar cualquier práctica de corrupción y politiquería que pueda afectar el buen nombre que siempre ha tenido la institución a lo largo de la historia de los colombianos.

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80 adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Quindío, encuentran en la producción de podcast una oportunidad para descubrir sus habilidades, expresar sus ideas y fortalecer sus proyectos de vida.

La experiencia hace parte de «Versalles, voces que suman», una iniciativa desarrollada por el ICBF, en alianza con la Corporación La Conversa, que ha permitido la producción de 23 episodios con historias de superación, resiliencia y nuevas oportunidades. Para quienes participan en este proyecto, cada grabación representa mucho más que un producto, es un ejercicio en el que los participantes aprenden a comunicarse, escuchar a los demás y asumir responsabilidades.

Detrás de cada episodio hay un proceso colectivo en el que los adolescentes se encargan de preparar los contenidos, otros organizan los equipos, instalan los micrófonos y acompañan las grabaciones, también están quienes asumen la edición y convierten sus voces en un podcast; es así como entre consolas, audífonos y conversaciones, estos adolescentes descubren que sus capacidades pueden aportar al resultado de un trabajo en equipo.

Para estos adolescentes que cumplen medidas no privativas de la libertad, participar en el proyecto significa acercarse a nuevas formas de aprendizaje y expresión, les permite contar historias, conversar con invitados y conocer el trabajo que hay detrás de una producción, además de desarrollar sus habilidades de comunicación y creatividad.

A través de iniciativas como «Versalles, voces que suman», el ICBF continúa fortaleciendo el acompañamiento a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, mediante experiencias pedagógicas que promueven la participación, el desarrollo de habilidades y la reconstrucción de proyectos de vida. Detrás de cada voz que se escucha hay una historia en construcción y nuevas oportunidades para transformar su futuro.

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En desarrollo de la más reciente jornada de adopción de peluditos del Centro de Zoonosis de la Alcaldía de Armenia se confirmó la adopción responsable de 16 cachorros y una canina adulta, los que tendrán una segunda oportunidad de vida y un nuevo hogar en esta Navidad.

Actualmente, en el Centro de Zoonosis, se encuentran a la espera de un hogar definitivo más de 40 caninos y felinos. La invitación es para que los armenios que deseen darle una nueva oportunidad de vida a estos peluditos y que cumplan con los requisitos, acudan al centro o estas jornadas de adopción responsable que realiza periódicamente la Alcaldía de Armenia.

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Dos estudiantes de la Institución Educativa CASD, sede Santa Eufrasia, de Armenia, alcanzaron los primeros cinco lugares de la VI Olimpiada Nacional de Matemáticas, después de clasificar a esta competencia gracias a su participación en las Olimpiadas de Matemáticas Uniquindío 2026.

Samuel Castaño Cárdenas obtuvo el primer puesto en grado quinto y Yongervi David Briceño Briceño alcanzó el cuarto lugar en grado cuarto, resultados que reflejan el alcance de esta iniciativa con la que desde la Universidad del Quindío promueven el pensamiento lógico y reconocemos el talento matemático de los escolares de la región.

La competencia nacional, cuya prueba de clasificación se realizó el 11 de noviembre, reunió a 165 estudiantes de cuarto a octavo grado, representantes de nueve instituciones de educación superior del país.

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Samuel compartió el primer lugar con un estudiante de la Universidad del Cauca, mientras que Yongervi obtuvo el cuarto puesto junto con una estudiante de la Universidad del Valle.

Como reconocimiento a su desempeño, Samuel fue seleccionado por el Comité Organizador para integrar la Delegación Colombia, conformada por nueve estudiantes, que participará en la VII Olimpiada Internacional de Matemática para Primaria (OLIMPRI-2026).

Ambos escolares llegaron a esta instancia después de destacarse en la quinta edición de las Olimpiadas de Matemáticas, organizadas por profesores y estudiantes de los programas de Matemáticas y Licenciatura en Matemáticas en la Uniquindío.

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Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, socializaron ante el Consejo Departamental de Patrimonio la propuesta de diseño arquitectónico del Parque de la Abuela, un espacio proyectado junto al Cementerio Libre de Circasia, inmueble declarado Bien de Interés Cultural del ámbito municipal.

Durante la sesión se presentaron las estrategias y soluciones arquitectónicas formuladas por el equipo de diseño, integrado por estudiantes del programa y coordinado por el Consultorio Urbano de la Facultad.

Esta iniciativa, solicitada por la Alcaldía de Circasia, se encuentra en su etapa final de consolidación y hace parte de la estrategia «Consultorio en el Territorio», mediante la cual la Universidad pone el conocimiento académico y las capacidades de sus estudiantes al servicio de las necesidades de las comunidades, contribuyendo al desarrollo urbano y a la transformación de los territorios.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) realizará este miércoles 18 de noviembre el Encuentro de Reconocimiento a Cuidadores del Agua 2026, un espacio destinado a destacar iniciativas ciudadanas enfocadas en la protección, conservación y cuidado del recurso hídrico.

La jornada tendrá lugar en el Aula Ambiental de la CRQ, entre las 8:30 y las 10:00 de la mañana, y contará con la participación de los diferentes actores que integran el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) Quindío, así como de los miembros del colectivo Cuidagua.

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La Caja de compensación Comfenalco Quindío realizará los Premios FortaleSER que reconocerán a las mipymes que se destacan por su innovación, sostenibilidad y competitividad

En efecto se reconocerán cinco categorías: Empresa más innovadora, Empresa con mayor proyección regional, Empresa sostenible, Empresa FortaleSER 2.0 y Empresa FortaleSER 2026.

Vale anotar que la actividad se llevará a cabo el jueves 19 de noviembre, a partir de las 4:30 p. m., en el coliseo cubierto del Parque Soledén.

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El Colegio Gimnasio Contemporáneo (GIMCO) se consolida como referente de calidad educativa en el país. Según los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2026, es el colegio con mejor desempeño del Eje Cafetero, por encima de instituciones de calendario A y B, privadas y oficiales.

A este logro se suman el segundo lugar nacional en la más reciente clasificación del ICFES y el tercer puesto en el ranking anual de colegios de Milton Ochoa. Segundo en Colombia y primero en el Eje Cafetero según el ICFES En la más reciente clasificación de planteles publicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), el Gimnasio Contemporáneo obtuvo el segundo lugar a nivel nacional.

Esta clasificación no mide un solo examen: se construye con el promedio estadístico de los resultados de los últimos tres años, lo que refleja un desempeño sostenido en el tiempo y no un resultado aislado.

De forma complementaria, se emite un listado que clasifica a los colegios de calendario B únicamente con los resultados de las pruebas presentadas en 2026. Al contrastar esos resultados con los de todas las instituciones de la región, el GIMCO se ubica como el colegio número uno del Eje Cafetero. La comparación incluye colegios de calendario A y de calendario B, así como instituciones privadas y oficiales.

En otras palabras, ningún colegio de Quindío, Caldas o Risaralda superó en 2026 el desempeño de los estudiantes del Gimnasio Contemporáneo en el examen de Estado.

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La firma constructora Márquez y Fajardo del Quindío presentan y participan en Nueva York en Estados Unidos en el marco de la Milagro Week, el proyecto de APP Sistema de Transporte Turístico Sostenible Cable Aéreo de Salento

Este proyecto recordemos que ya tiene estudios y diseños y prefactibilidad y tendría un costo 75 millones de dólares, $300.000 millones de pesos y busca que empresarios multinacionales se sumen a esta iniciativa y pueda ser una realidad para el departamento del Quindío.

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En deportes, La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor pidió a las autoridades identificar, capturar y judicializar a los involucrados en los desmanes ocurridos en el estadio Centenario de Armenia, que obligaron a interrumpir el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena, el pasado domingo 15 de noviembre

En un comunicado, Dimayor escribió “En el fútbol se gana, se pierde y se empata. Lo que no puede pasar es que, cuando un resultado deportivo no es el esperado, la respuesta sea la violencia. Ningún marcador, ninguna derrota y ninguna inconformidad justifican los actos de agresión, vandalismo o intimidación que tristemente se siguen presentando en nuestros estadios. Campeón hay uno solo, y eso es lo lindo de este deporte que amamos”

Y agrega “estamos cansados de los comunicados de rechazo, de las imágenes de violencia y de tener que repetir una y otra vez que el fútbol es una fiesta que debemos proteger entre todos. Cada episodio de violencia aleja a las familias de los estadios, pone en riesgo la integridad de las personas y destruye el espectáculo que millones de colombianos disfrutan cada semana”

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Nada, absolutamente nada, justifica un actuar violento contra jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, dirigentes, árbitros, personal logístico y de Policía o cualquier persona que haga parte de un espectáculo deportivo. Quienes salen de sus casas con la intención de agredir, intimidar o generar desmanes no representan al fútbol ni a la inmensa mayoría de aficionados que acompañan a sus equipos con respeto y pasión, puntualizo la Dimayor en el comunicado.

Y el llamado “desde la DIMAYOR hacemos un llamado urgente y contundente a las autoridades competentes para que se avance en la identificación, captura y judicialización de quienes decidan convertir un estadio en un escenario de violencia. Necesitamos que estos hechos tengan consecuencias reales. No podemos seguir permitiendo que quienes atentan contra la seguridad de los demás encuentren en los escenarios deportivos un lugar para actuar con impunidad”

También hacemos un llamado a los clubes, a los aficionados y a todos los actores del fútbol colombiano para que entendamos que la pasión nunca puede estar por encima del respeto y la vida. Alentar a un equipo no significa tener derecho a agredir a otro, y expresar inconformidad jamás puede convertirse en una excusa para la violencia.

El fútbol es de las familias, de los niños, de los aficionados y de todos los que encuentran en un estadio un espacio para compartir, celebrar y emocionarse. No podemos permitir que unos pocos sigan arrebatándole esa posibilidad a millones.

Llegó el momento de pasar de las palabras a las acciones. El fútbol colombiano merece estadios seguros, llenos de alegría, pasión y convivencia. La violencia no puede seguir teniendo un lugar en nuestra fiesta.

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De otro lado, El alcalde de Armenia James Padilla García encabezó la ceremonia de premiación de los Juegos Intercolegiados Municipales, en deportes de conjunto, realizada en el auditorio de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur. Durante el encuentro se reconoció a los equipos que ocuparon los primeros tres lugares en las diferentes disciplinas y categorías de la fase municipal.