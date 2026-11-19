Armenia

En Armenia hay contingencia especial de movilidad por la marcha convocada por sectores sociales, sindicales y del pacto histórico que recorrerá el norte y el centro de la ciudad

Con motivo de las manifestaciones programadas para hoy jueves 19 de noviembre en Armenia, el Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, anunció una contingencia vial con el propósito de facilitar la movilidad y evitar mayores congestiones durante el desarrollo de las movilizaciones.

De acuerdo con la información entregada a Setta, el recorrido de la manifestación iniciará sobre las 10 de la mañana en la zona peatonal a las afueras de la Universidad del Quindío, luego los participantes marcharán por la avenida Bolívar hasta la calle 9, luego tomarán la carrera 15 por donde bajarán a la calle 11, luego la carrera 16, después la calle 17 hasta tomar la carrera 19 para posterior marchar por la calle 21 hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

Es importante señalar que este recorrido se realizará sobre vías principales y rutas alternas del Plan de Manejo de Tránsito que actualmente opera por el cierre en el sector de Bomberos. Por esta razón, podrían presentarse cierres totales sobre la carrera 14, la avenida Bolívar y algunos tramos de las carreras 15, 17 y 19”, dijo el secretario de tránsito.

Más información Armenia participará de la jornada de movilización nacional en contra de la Ley de Rescate Económico

En cuanto a los desvíos, las autoridades de tránsito recomendaron que los vehículos particulares utilicen la avenida Centenario como ruta alterna, mientras que el transporte público deberá descender por la carrera 19, de acuerdo con las indicaciones establecidas para la operación vial durante la jornada.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte hace un llamado a los conductores para que programen sus desplazamientos con anticipación, atiendan las indicaciones de los agentes de tránsito y tengan en cuenta posibles demoras, especialmente en los sectores por donde avanzará la movilización.

Asimismo, indicó que se activarán el plan de contingencia vial y el plan de urgencias y emergencias de la ciudad, a través de la sala de crisis, con el propósito de articular la respuesta de las distintas dependencias y organismos ante cualquier situación que pueda presentarse durante la jornada.

Recorrido marcha de hoy jueves en Armenia. : Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar Recorrido marcha de hoy jueves en Armenia. : Cortesía alcaldía de Armenia Cerrar

Puesto de Mando Unifcado para hacer seguimiento a la movilización

Con el propósito de garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana durante las manifestaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre, la Gobernación del Quindío realizó un consejo extraordinario de seguridad departamental, con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía, Migración Colombia, organismos de control y representantes de diferentes entidades territoriales.

Durante el encuentro se analizaron los dispositivos institucionales y las medidas preventivas que se implementarán frente a la movilización, cuyo recorrido tendrá como punto de partida la Universidad del Quindío y finalizará en la Plaza de Bolívar de Armenia.

La planificación contempla el acompañamiento a los ciudadanos que se desplazarán desde diferentes municipios, así como acciones de control y prevención en corredores viales, entradas y salidas de las localidades y otros sectores estratégicos del departamento.

La Administración Departamental dispondrá del sistema de monitoreo de cámaras de seguridad, y del acompañamiento de los Gestores de Convivencia, en articulación con las autoridades y demás instituciones.

Más de 2.000 personas estarían convocadas a la jornada de movilización

Por su parte, el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, informó que, tras una reunión con los organizadores, se tiene prevista la participación de más de 2.000 personas en el paro nacional convocado para este miércoles.

Frente a las medidas institucionales, Ramírez Jaramillo anunció que desde las 7:00 de la mañana está instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en el Comando de Policía, desde donde se coordinarán las acciones de las diferentes autoridades.