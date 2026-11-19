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Armenia

Uno de los sectores golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto es el religioso puesto que varios templos católicos resultaron con afectaciones en su infraestructura en el departamento.

Inicialmente, monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia se refirió a la complejidad que viven actualmente con las aseguradoras para que respondan de manera justa y oportuna.

Reconoció que algunas aseguradoras buscan pagar lo menos ya que en una entidad diocesana presentaron una reclamación por más de 700 millones de pesos y la aseguradora les respondió que les daría 150 millones.

Evidenció que otro de los aspectos es el relacionado con algunas aseguradoras que están solicitándole a los párrocos que para responder deben renovar antes la póliza y actualmente solo les han dado respuesta para tres iglesias de las más de 22 que están esperando.

Resaltó que están realizando las reclamaciones a través de alegatos jurídicos, pero si no se logra un buen término considera debe establecerse la tutela o acción legal para que las aseguradoras sean responsables en lo que ofrecieron a la hora de vender el seguro.

Iglesias más afectadas en el Quindío

Asimismo, mencionó que la constructora Capital que es de Medellín será la encargada del proceso de intervención en las iglesias más afectadas por el terremoto. Informó que la Basílica Menor en el municipio de Quimbaya será reparada y serán demolidos los elementos que estén en riesgo de colapso.

Sobre el templo San José del municipio de Montenegro indicó que habrá demolición y por ende habrá reconstrucción siendo claro que la infraestructura ya cumplió su ciclo.

En efecto la capilla que se encuentra ubicada en la fundación parque cementerio Jardines de Armenia resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto por lo que la determinación está enfocada a su demolición.

En efecto, monseñor explicó que la capilla tiene que ser demolida e incluso ya cuentan con un estudio técnico. Afirmó que el valor de la recuperación sin tener en cuenta los planos arquitectónicos de la nueva capilla asciende a los 2 mil millones de pesos.

Finalmente, sostuvo que cuentan con un fondo para el proceso de reconstrucción ante las afectaciones que sufrió la iglesia católica del departamento. Señaló que ya tienen cerca de 230 millones de pesos que son donaciones de algunas entidades extranjeras que son las diócesis e incluso de las mismas parroquias.

Invitó a la comunidad en general a sumarse a la iniciativa entendiendo que cada aporte, grande o pequeño, contribuye a la reconstrucción de los templos y al bienestar de las comunidades.

A quien desee aportar se trata de la Cuenta de ahorros Banco Caja Social: 24145028022, NIT: 801001320-2 – Fondo Diocesano.