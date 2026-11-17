Armenia

Recordemos que en la madrugada del 3 de noviembre se registró un fuerte sismo que generó la evacuación correspondiente y fue allí donde aprovecharon tres sindicados para fugarse la estación de Policía Armenia ubicada en el barrio La Isabela de la ciudad.

Uno de ellos es Diego Ramírez Murillo quien se encontraba en el proceso de judicialización por el delito de feminicidio y los familiares de una de las víctimas se mostraron preocupados ante la situación.

Precisamente Olga Lucía Peñuela fue asesinada presuntamente por Diego Murillo luego de descubrir que había sido condenado por el feminicidio de su anterior pareja.

La hija de la víctima Andrea Peñuela señaló que una vez su mamá se entera de que él estaba involucrado en un caso de feminicidio decidió terminar la relación y es cuando recibe amenazas por lo que finalmente fue asesinada con arma blanca en el Valle del Cauca en el mes de diciembre del año 2024.

“Lo que pasa es que mi mamá termina la relación mediante se entera que Diego ya había cometido un feminicidio anterior, lo cual Diego inicia con amenazas, llamadas, acoso hacia ella, en el tema donde se toma hasta un veneno para él decir que se va a matar por mi mamá, donde mi mamá le da un cargo de conciencia tan grande que ella vuelve nuevamente con él con temor de que él se fuera a matar”, manifestó.

Agregó: “Ya cuando pasa el tiempo, mi mamá le dice a él que definitivamente ella le tiene mucho miedo por lo que él hizo y ella finaliza la relación. Al momento de finalizar la relación Diego se ofusca y toma la decisión de matar a mi mamá en Caicedonia, Valle, al frente de mi hermana de 14 años. Tienen videos de cámaras de seguridad porque se ve cuando le está haciendo el feminicidio de mi mamá, tiene cámara donde se escucha mi hermana gritando por piedad hacia mi mamá, tienen toda la evidencia, tienen testigos del bar, tienen muchos testigos”.

Sostuvo que la preocupación es alta porque temen por su vida ya que han liderado todas las denuncias y son testigos en el proceso judicial por la muerte de su mamá por lo que exigen pronta captura ante la inoperancia de las autoridades que permitió su fuga en la ciudad de Armenia.

“Nosotros como testigos y como demandantes corremos peligro a que este tipo nos haga algo y no solo nosotros, sino las demás personas, porque en este momento puede haber alguna mamá, alguna hija hablando con este tipo pensando que es buena persona y puede haber una víctima más. No podemos dejar que sean solo números, necesitamos justicia, como nosotros también necesitamos protección, necesitamos cuidado hacia nosotros mismos porque no sabemos si él de pronto nos esté buscando, nos esté rondando, Vivimos con incertidumbre”, dijo.

Vale anotar que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por cada uno de los fugados para lograr dar con su recaptura.