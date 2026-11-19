Cámara de foto detección en la vía Montenegro - Armenia en el Quindío. Foto: Cortesía alcaldía de Montenegro

Armenia

Hay polémica en el municipio de Montenegro en el Quindío por la instalación de una cámara de fotomultas que ya ha impartido 5000 comparendos, veedores de movilidad interpusieron tutela para frenar el proceso e interpusieron queja contra el alcalde ante la procuraduría

La cámara de fotomulta fue instalada en la vía que comunica al municipio de Montenegro con Armenia por parte de la alcaldía de Montenegro y operada por Corponadecol, Corporación Nacional para el Desarrollo, los voceros de esta entidad indicaron que ya han impartido 5000 comparendos sin que al parecer existiera socialización ni el debido proceso.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro admitió una acción de tutela que busca frenar de inmediato la imposición de comparendos presentada por la Veeduría Ciudadana De Movilidad, Transito, Transporte Y Seguridad Vial Del Quindío

En la acción judicial la veeduría sostiene que la administración del alcalde de Montenegro Gustavo Pava al parecer está vulnerando el debido proceso, la libre locomoción mediante operativos irregulares y arbitrarios.

El presidente de la veeduría Luis Hernando Monedero solicitó en la acción de tutela que se establezca medida cautelar inmediata, respecto de la suspensión de la realización de órdenes de comparendo automáticos, a través de apoyo con medio electrónico en el Kilómetro 6 vía Armenia - Montenegro, en resguardo de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos como derecho constitucional vulnerado desde el procedimiento que allí se realiza.

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El juzgado al admitir la acción de tutela otorgó un plazo de dos días a la Alcaldía de Montenegro y a las entidades vinculadas para entregar copias íntegras del contrato, certificados de calibración de los equipos, estudios técnicos, permisos y protocolos de notificación

Al admitir la tutela, la juez vinculó al proceso a varias entidades: la Alcaldía de Montenegro, Corponadecol, el Invías, la Agencia Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte y la Federación Colombiana de Municipios.

El consultor en tránsito y transporte y presidente de la Asociación Nacional de Taxistas, Hugo Ospina, en redes sociales denunció al alcalde de Montenegro, Gustavo Pava ante la Procuraduría General de la Nación, por el contrato en el que se pretende entregar el 70% de lo recaudado por multas, a Corponadecol.

En el centro de la controversia se encuentra el Contrato Interadministrativo suscrito por la Alcaldía de Montenegro con la Corporación Nacional para el Desarrollo Colombiano (Corponadecol) bajo la modalidad de contratación directa.

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El directivo señaló que solicitó la suspensión provisional del mandatario Gustavo Pava Busch, y varios funcionarios que participaron en la firma de los contratos presuntamente irregulares.

Además, sostuvo que la ley ordena que no se le puede entregar más del 10% a los contratistas en materia de tránsito, por lo que compulsará copias a la Fiscalía por la comisión de diferentes delitos, entre ellos prevaricato.

Alcalde de Montenegro, Gustavo pava

El alcalde del municipio de Montenegro, Quindío Gustavo Pava ha defendiendo la operación de la cámara de fotodetección ubicada en la vía que comunica a esa localidad con Armenia argumentando la importancia del control vial en ese municipio por los accidentes de tránsito que se han presentado en las vías de esa localidad.

El mandatario señaló “nosotros no estamos pagando los abogados, no estamos pagando la parte administrativa y estamos asumiendo hoy un contrato interadministrativo con un operador mixto hasta el 31 de diciembre. hemos hecho los estudios de movilidad, lo que nos dijo el tribunal paso a paso”

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Vamos a pasar al ejercicio de revisar. No me he sentado con el equipo de agentes de tránsito y obviamente a revisarlo con mucho más detalle. Hay temas que me han pasado y me han dicho, “la buseta transita sin seguro y ha pasado cinco veces, el operador turístico tiene un carro hace un año sin seguro. Internamente lo hemos hecho. Y llamamos a las empresas prestadoras de servicio como Nuevo Rápido Quindío, Cotrascien y les decimos están pasando en doble línea, van con exceso de velocidad. Y lo mismo los taxistas.

Porque realmente si no le damos esa cultura, pues no vamos a avanzar. Y aquí la idea es que pague el que incumpla la ley” fue enfático el alcalde de Montenegro.

El Invías Territorial Quindío confirmó que no ha otorgado ningún permiso a la Alcaldía de Montenegro para instalar una fotomulta en esa vía.

El director del Invías Quindío Juan Felipe Sabogal durante una sección en la asamblea del Quindío al ser consultado sobre el permiso de la entidad que administra esa vía confirmó que no han entregado ningún permiso para ese dispositivo.