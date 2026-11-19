Al fondo el edificio de la gobernación del Quindío en días de cielo despejado y sol en Armenia. Foto: Adrián Trejos

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Armenia participará de la jornada de movilización nacional en contra de la Ley de Rescate Económico, el encuentro será a partir de las 9 de la mañana y luego se realizará la movilización por las principales vías de la ciudad

Y es que Armenia se sumará al paro nacional establecido para este jueves 19 de noviembre en diferentes regiones del país donde el principal motivo es el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Precisamente el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT en el Quindío, Hugo León Echeverry explicó que, aunque el gobierno nacional descartó el IVA a la canasta familiar continuarán con la manifestación con más fuerza porque el proyecto en total genera mucha preocupación.

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Señaló que la ley de rescate económico abarca muchos puntos inquietantes como el relacionado con ampliar la base gravable para los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, ampliar el pago de la salud de los trabajadores que pasaría hasta el 8% de manera gradual y el recorte para los programas sociales de las cajas de compensación.

Detalló que la concentración será a partir de las 9 de la mañana en la peatonal de la Universidad del Quindío donde habrá intervenciones y actos culturales ya después sobre las 10 de la mañana iniciarían con la movilización por toda la avenida Bolívar, el sector de la Sagrada Familia y hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde culminaría la manifestación.

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Con el propósito de garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana durante las manifestaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre, la Gobernación del Quindío realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental, con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía, Migración Colombia, organismos de control y representantes de diferentes entidades territoriales.

Durante el encuentro se analizaron los dispositivos institucionales y las medidas preventivas que se implementarán frente a la movilización, cuyo recorrido tendrá como punto de partida la Universidad del Quindío y finalizará en la Plaza de Bolívar de Armenia.

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La planificación contempla el acompañamiento a los ciudadanos que se desplazarán desde diferentes municipios, así como acciones de control y prevención en corredores viales, entradas y salidas de las localidades y otros sectores estratégicos del departamento.

La Administración Departamental dispondrá del sistema de monitoreo de cámaras de seguridad, y del acompañamiento de los Gestores de Convivencia, en articulación con las autoridades y demás instituciones.

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Más de 2.000 personas estarían convocadas a la jornada de movilización

Por su parte, el secretario de Gobierno y Convivencia de Armenia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, informó que, tras una reunión con los organizadores, se tiene prevista la participación de más de 2.000 personas en el paro nacional convocado para este miércoles.

Frente a las medidas institucionales, Ramírez Jaramillo anunció que desde las 7:00 de la mañana estará instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en el Comando de Policía, desde donde se coordinarán las acciones de las diferentes autoridades.

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Con motivo de las manifestaciones programadas para este miércoles 19 de noviembre en Armenia, el Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, anunció una contingencia vial con el propósito de facilitar la movilidad y evitar mayores congestiones durante el desarrollo de las movilizaciones.

De acuerdo con la información entregada a Setta, el recorrido de la manifestación iniciará en las instalaciones de la Universidad del Quindío. Desde allí, los participantes descenderán por la avenida Bolívar hasta la calle 9, luego tomarán la carrera 15 por donde bajarán a la calle 11, tomarán la carrera 16, luego la calle 17 hasta tomar la carrera 19 para posterior marchar por la calle 21 hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

Es importante señalar que este recorrido se realizará sobre vías principales y rutas alternas del Plan de Manejo de Tránsito que actualmente opera por el cierre en el sector de Bomberos. Por esta razón, podrían presentarse cierres totales sobre la carrera 14, la avenida Bolívar y algunos tramos de las carreras 15, 17 y 19”, dijo el secretario de tránsito.

En cuanto a los desvíos, las autoridades de tránsito recomendaron que los vehículos particulares utilicen la avenida Centenario como ruta alterna, mientras que el transporte público deberá descender por la carrera 19, de acuerdo con las indicaciones establecidas para la operación vial durante la jornada.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se hace un llamado a los conductores para que programen sus desplazamientos con anticipación, atiendan las indicaciones de los agentes de tránsito y tengan en cuenta posibles demoras, especialmente en los sectores por donde avanzará la movilización.

Asimismo, indicó que se activarán el plan de contingencia vial y el plan de urgencias y emergencias de la ciudad, a través de la sala de crisis, con el propósito de articular la respuesta de las distintas dependencias y organismos ante cualquier situación que pueda presentarse durante la jornada.

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Durante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento a la atención de los damnificados por el terremoto, el representante a la cámara por el Quindío Jesús Bedoya planteó fortalecer el seguimiento para establecer qué bienes públicos del Quindío contaban con pólizas, cuáles no estaban asegurados y quiénes tenían esa responsabilidad.

Según cifras de Fasecolda, gremio que reúne a las compañías aseguradoras del país, con corte al 6 de noviembre, el Quindío registró 12.256 avisos de siniestro, pagos por cerca de $184.000 millones y reservas superiores a $523.000 millones.

Sin embargo, el gremio reconoció que no cuenta con información consolidada sobre el total de pólizas vigentes que amparan bienes estatales.

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Un ejemplo de esta situación es el colegio Policarpa Salavarrieta de Quimbaya, cuyas directivas informaron que enviaron dos solicitudes a la Alcaldía para conocer el trámite de activación de su póliza, sin recibir respuesta hasta el momento, lo que refuerza la necesidad de obtener claridad sobre estos procesos.

Por su parte, se reportó que en Quimbaya se han pagado $17.670 millones por 218 reclamaciones, de 450 avisos registrados; mientras que, en Circasia, los pagos ascienden a $7.057 millones por 133 reclamaciones, de 322 avisos.

Además, el Hospital La Misericordia de Calarcá recibió un anticipo de $900 millones para avanzar en sus reparaciones. El congresista insistió en la importancia de atender los llamados de las comunidades afectadas y agilizar el trámite de las reclamaciones e indemnizaciones pendientes.

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Desde la iglesia católica en el Quindío cuestionan el papel de las aseguradoras en medio de las afectaciones a templos tras el terremoto, consideran que algunas de ellas quieren pagar lo menos por lo que avanzan en alegatos jurídicos

Uno de los sectores golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto es el religioso puesto que varios templos católicos resultaron con afectaciones en su infraestructura en el departamento.

Inicialmente, monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia se refirió a la complejidad que viven actualmente con las aseguradoras para que respondan de manera justa y oportuna. Reconoció que algunas aseguradoras buscan pagar lo menos ya que en una entidad diocesana presentaron una reclamación por más de 700 millones de pesos y la aseguradora les respondió que les daría 150 millones.

Evidenció que otro de los aspectos es el relacionado con algunas aseguradoras que están solicitándole a los párrocos que para responder deben renovar antes la póliza y actualmente solo les han dado respuesta para tres iglesias de las más de 22 que están esperando.

Resaltó que están realizando las reclamaciones a través de alegatos jurídicos, pero si no se logra un buen término considera debe establecerse la tutela o acción legal para que las aseguradoras sean responsables en lo que ofrecieron a la hora de vender el seguro.

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Asimismo, mencionó que la constructora Capital que es de Medellín será la encargada del proceso de intervención en las iglesias más afectadas por el terremoto.

Informó que la Basílica Menor en el municipio de Quimbaya será reparada y serán demolidos los elementos que estén en riesgo de colapso. Sobre el templo San José del municipio de Montenegro indicó que habrá demolición y por ende habrá reconstrucción siendo claro que la infraestructura ya cumplió su ciclo.

En efecto la capilla que se encuentra ubicada en la fundación parque cementerio Jardines de Armenia resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto por lo que la determinación está enfocada a su demolición.

Monseñor explicó que la capilla tiene que ser demolida e incluso ya cuentan con un estudio técnico. Afirmó que el valor de la recuperación sin tener en cuenta los planos arquitectónicos de la nueva capilla asciende a los 2 mil millones de pesos.

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Finalmente, sostuvo que cuentan con un fondo para el proceso de reconstrucción ante las afectaciones que sufrió la iglesia católica del departamento. Señaló que ya tienen cerca de 230 millones de pesos que son donaciones de algunas entidades extranjeras que son las diócesis e incluso de las mismas parroquias. A quien desee aportar se trata de la Cuenta de ahorros Banco Caja Social: 24145028022, NIT: 801001320-2 – Fondo Diocesano.

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La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, lideró una mesa de trabajo con representantes de los 12 municipios del departamento para reforzar la ruta de demoliciones y buscar alternativas para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados tras el sismo del pasado 10 de agosto.

Uno de los principales temas abordados fue la búsqueda de alternativas para el aprovechamiento de los RCD, teniendo en cuenta que la autorización temporal con la que contaba Armenia para la disposición de escombros durante la emergencia ya venció.

Aunque existen escombreras privadas en el departamento, se busca promover la participación de empresas que puedan aprovechar estos materiales, reducir el impacto ambiental y optimizar la capacidad de los sitios de disposición final.

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El rector de la Universidad del Quindío Luis Fernando Polanía Obando, estuvo en debate en la asamblea departamental dio claridad cómo avanza la institución de educación superior luego del terremoto del 10 de agosto

El rector le explicó a los disputados “el proceso de reconstrucción integral, compuesto por tres pilares: el primero, enfocado a lo humanitario, en donde el comité de reconexión social realizó una encuesta de caracterización con más de 10.000 respuestas, la recolección de ayudas, o la puesta en marcha de estrategias como la Ruta de la Solidaridad y la Ruta del Cuidado”.

Posterior a este primer momento, activaron el segundo pilar, correspondiente con la Continuidad Académica, a través de alternativas a la presencialidad como el uso de otros inmuebles gestionados por la Universidad o la virtualidad;

y tercero la Gestión de Recursos, para levantar el diagnóstico de sus actuales condiciones con cerca del 60% de sus edificaciones afectadas en elementos no estructurales, de cara a entablar un diálogo sustentado en cifras reales con el Gobierno nacional.

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En la sede Armenia de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Quindío, se llevó a cabo una reunión de socialización y caracterización con la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD) y la Alcaldía de Armenia. El objetivo fue identificar a las familias afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto en la capital quindiana.

Estos espacios permitirán coordinar futuras entregas de ayuda humanitaria, así como desarrollar jornadas pedagógicas sobre prevención del riesgo sísmico y promoción de la salud comunitaria.

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La Alcaldía de Calarcá, a través de la Secretaría de Planeación, continúa realizando el acompañamiento y seguimiento a la construcción de la nueva escuela La María, con el propósito de verificar el avance de las obras, el cumplimiento de los compromisos establecidos y las condiciones de ejecución del proyecto.

Entre las acciones de supervisión se encuentran el control urbano de la intervención y el seguimiento a los procesos de desmonte de la antigua infraestructura educativa.

Actualmente, en la construcción de la nueva sede se adelantan los trabajos de encamado de las vigas de cubierta y se espera que próximamente comience la instalación de la estructura metálica. Sin embargo, desde la Secretaría de Planeación se ha identificado que el cronograma presenta retrasos asociados a la falta de personal, situación frente a la cual se espera que el contratista adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos.

Al respecto, Javier Rincón, secretario de Planeación de Calarcá, invitó a los ciudadanos que se encuentren en búsqueda de empleo a acercarse al proyecto y consultar las oportunidades laborales disponibles, de acuerdo con sus perfiles y la necesidad de personal de la obra.

Asimismo, reiteró que la Administración Municipal continuará atenta al desarrollo de las actividades y al cumplimiento del cronograma, teniendo en cuenta la importancia de esta infraestructura educativa para los niños, las familias y la comunidad del sector de La María.

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En un acto de intolerancia y violencia, un agente de tránsito de Montenegro fue agredido en su labor, la cual está amparada por la ley y la constitución. Esa situación ya ha sido denunciada por la administración municipal y se esperan acciones próximas por parte de las autoridades competentes.

el alcalde de Montenegro Gustavo Pava Busch manifestó “Hoy hacemos un llamado a toda la comunidad y a todas las personas del departamento para respetar la vida de cualquier funcionario y persona. Las agresiones las rechazamos de forma categórica. El orden y la seguridad en nuestro municipio debe respetarse y vamos a seguir con el cumplimiento de la norma”

El municipio seguirá adelantando controles y operativos pedagógicos con el fin de que la comunidad montenegrina cambie su forma de comportarse en las vías, se movilice con sus documentos en regla, utilice todos los elementos de protección que son obligatorios y respete la vida de todas las personas que transitan por la vía.

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Las directivas del segundo hospital más importante del Quindío sostienen que aumentó la cartera tras la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud

Y es que el proceso de intervención administrativa en el hospital La Misericordia del municipio de Calarcá por parte de la Superintendencia Nacional de Salud inició en el mes de septiembre del año 2021 y culminó el mes de septiembre de este año.

La gerente del centro asistencial, Gloria Mercedes Jaramillo manifestó que nuevamente está siendo operado por la administración departamental lo que permitirá fortalecer la red hospitalaria y para la atención de toda la zona cordillerana.

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Señaló que una vez llegó a su cargo han empezado el trabajo correspondiente como a conformar un grupo que permita realizar un diagnóstico de la situación financiera, administrativa y asistencial, pero reconoció que ha sido complejo porque han encontrado varias dificultades como es el tema de la cartera.

Considera el proceso no sirvió porque cuando empieza la intervención la cartera estaba en 18 mil millones de pesos y al finalizar está en 28 mil millones de pesos lo que refleja un aumento significativo. Afirmó que la Nueva EPS es quien más adeuda al hospital con 35 mil millones de pesos y por ende actualmente le están debiendo a los proveedores.

A pesar de lo anterior, resaltó que trabajan arduamente para mejorar el panorama e incluso continúan bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

De otro lado, advirtió que el terremoto del pasado 10 de agosto impactó la infraestructura del hospital lo que no permite usar el edificio por lo que actualmente es un puesto de salud en materia de atención ya que no cuentan con cirugía ni rayos X.

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En noticias judiciales, fueron capturados dos viajeros con 17 kilos de marihuana en la Terminal de Transportes de Armenia

La Policía Quindío en desarrollo de las estrategias de control y prevención capturaron a un hombre de 19 años de edad y la aprehensión de una adolescente de 17 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los hechos se registraron en la Terminal de Transportes de Armenia, donde los uniformados adelantaban planes de registro y verificación de antecedentes a personas que se movilizaban en rutas interdepartamentales.

Durante los procedimientos de control fueron requeridos los dos pasajeros que se desplazaban en un bus de servicio público con el trayecto Cali - Bogotá. Al practicarles un registro, los policías hallaron en su poder 16 paquetes, que contenían en su interior 17 kilogramos de marihuana. La sustancia fue incautada y los ciudadanos puestos a disposición de la autoridad competente.

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Más de 40 intervenciones de limpieza ha realizado Empresas Públicas de Armenia EPA en un punto crítico de disposición inadecuada de residuos ubicado en el barrio Miraflores, donde la acumulación de basuras continúa siendo una problemática recurrente.

A pesar de los esfuerzos y las jornadas adelantadas por la entidad para recuperar este espacio, el lugar vuelve a presentar acumulación de residuos, situación que afecta el entorno y genera preocupación por sus consecuencias ambientales.

Desde EPA reiteran el llamado a los habitantes del sector para que contribuyan al cuidado de este espacio, respeten los horarios establecidos para la recolección y eviten arrojar residuos en lugares no autorizados.

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En el despacho del alcalde de Armenia, James Padilla García, se desarrolló una nueva Mesa Municipal de Concertación y Pervivencia de los Pueblos Indígenas, espacio que sirvió para atender las necesidades de dichas comunidades, y a la vez avanzar en el proyecto de construir una maloca.

El mandatario quindiano reconoció que, aunque desde el municipio se han priorizado diferentes asuntos, el acompañamiento del Gobierno Nacional no ha tenido los avances esperados. Por esta razón, señaló que se han enviado comunicaciones directamente al Ministerio del Interior para solicitar su participación y acompañamiento en los procesos con las autoridades indígenas.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el proyecto de construcción de la maloca indígena, una iniciativa que continúa pendiente y que representa un espacio importante para el encuentro, la identidad cultural y la pervivencia de los pueblos indígenas en Armenia.

Frente a este propósito, el alcalde anunció que se adelantarán acuerdos con la Secretaría de Hacienda para garantizar una disponibilidad inicial de recursos que permita dar los primeros pasos hacia la ejecución del proyecto.

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Con certificación, más de 200 jóvenes exploraron su futuro profesional con los Semilleros Vocacionales

En un ambiente lleno de aprendizaje práctico y entusiasmo, la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt clausuró con éxito los Semilleros Vocacionales 2026-2 durante la feria Humboldt Day.

El evento, que se dividió en dos jornadas realizadas en la sede Principal y la sede Alcázar de la institución, permitió que más de 200 de estudiantes, adolescentes y jóvenes recibieran su certificación tras vivir de cerca la experiencia universitaria antes de graduarse del colegio.

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Este jueves 19 de noviembre, a partir de las 4:30 p. m., el coliseo cubierto del Parque Soledén será el escenario de los Premios FortaleSER 2026, el evento de clausura del programa liderado por Comfenalco Quindío y operado por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.

La jornada, con entrada libre previa inscripción, celebrará los logros de las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento tras meses de formación, y contará con la participación central de David Gómez, reconocido conferencista internacional en estrategias de crecimiento y diferenciación comercial.

Durante el año 2026, la alianza entre Comfenalco Quindío y la Humboldt permitió diagnosticar y acompañar de manera personalizada a más de 350 empresas de los 12 municipios del departamento.

Como cierre de este ciclo, la gala de premiación exaltará el esfuerzo y la evolución de los participantes en cinco categorías principales: Empresa más innovadora, Empresa con mayor proyección regional, Empresa Sostenible, Empresa FortaleSER 2.0 y el máximo galardón de la noche será Empresa FortaleSER 2026.

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El programa de Medicina de la Universidad del Quindío recibió la renovación por ocho años más de su Acreditación en Alta Calidad. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 031034 del 13 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe presentado por el Consejo Nacional de Acreditación al Ministerio, “se ha demostrado que el programa de Medicina cumple con los criterios de alta calidad acorde con sus propósitos y objetivos y, para la Sala Especial de Acreditación, se han hecho evidentes diversos elementos a nivel de capacidades, procesos, logros, resultados e impactos que se destacan en cuanto a sus avances de mejoramiento”.

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Están abiertas las inscripciones para participar en el XVI Festival de Estrellas y Faroles 2026, denominado “Armenia brilla unida”, que se realizará el lunes 7 de diciembre en el sector del estadio San José. La convocatoria está dirigida a diferentes grupos, organizaciones e instituciones interesadas en hacer parte de esta tradición.

Para esta edición se espera la asistencia de más de 15.000 personas y la exhibición de más de 10.000 faroles.

En todas las categorías se premiarán los tres primeros puestos. El farol adicional debe tener dimensiones mayores y permitir identificar el nombre del equipo inscrito, acompañado de una frase o palabra alusiva a la Navidad.

Para participar, cada grupo debe realizar una única inscripción, a cargo de su líder o un delegado, a través del formulario de inscripción https://acortar.link/ZprXtp. Las bases y condiciones del concurso pueden consultarse en el link https://acortar.link/8PtbKa.

Para resolver inquietudes están disponibles la línea telefónica 311 620 2927 y el correo electrónico recreacion.hevs.armenia@gmail.com

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La gobernación del Quindío liderará en Montenegro una jornada de socialización del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario, VIP, Villa Antonia, dirigida a los potenciales beneficiarios y a la comunidad interesada en conocer esta propuesta habitacional.

El encuentro se cumplirá hoy jueves, a partir de las 9:00 a.m. en el Coliseo de la Aldea Suiza. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los detalles del proyecto, resolver inquietudes e informarse sobre los requisitos y aspectos relacionados con esta iniciativa, que ya ha sido socializada en diferentes municipios del departamento.

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Museo de la Quebrada Cajones, ganador del reconocimiento Cuidadores del Agua 2026

La iniciativa, liderada por la Institución Educativa Luis Eduardo Calvo Cano de Circasia, obtuvo el primer lugar entre tres propuestas ambientales que promueven la protección del recurso hídrico en el departamento.

Esta iniciativa busca generar conciencia ambiental entre la comunidad educativa y la población en general sobre la importancia de preservar el recurso hídrico como elemento fundamental para la conservación de la biodiversidad.

El segundo lugar fue para el Grupo Scout No. 12 Tumbaga de Armenia, que se destacó por la participación y el compromiso de jóvenes que lideran diferentes acciones de educación ambiental orientadas a promover estilos de vida amigables con el medio ambiente.

Por su parte, el Humedal El Recuerdo obtuvo el tercer puesto, gracias a su contribución a la restauración y protección de los ecosistemas, así como a la conservación del río Navarco.

Como resultado de este proceso, el proyecto Museo de la Quebrada Cajones obtuvo 86,67 puntos; el Grupo Scout No. 12 Tumbaga alcanzó 85,24 puntos, y el Humedal El Recuerdo obtuvo 78,48 puntos.

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En deportes, el Deportes Quindío se juega hoy el partido más importante del año 2026, a las 7y45 de la noche en el estadio de Mosquera Cundinamarca cuando enfrente a Real Cundinamarca por la sexta fecha del cuadrangular semifinal del Torneo Dimayor de la B

El equipo milagroso depende de sí mismo para clasificar a la final del campeonato, ganando por cualquier marcador ingresará a la final del segundo semestre, empatando también podría clasificar si el Real Cartagena no le gana o empata con Tigres o incluso perdiendo si Real Cartagena empata o pierde su partido que se jugará a la misma hora.

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De otro lado, fin de semana agridulce para Caciques del Quindío, las chicas de Caciques del Quindío femenino luego de haber ganado por goleada 4-0 en Zipaquirá, regreso a su casa en Córdoba para disputar el partido de vuelta de cuartos de final, donde perdió 8 - 2 quedando eliminadas con un marcador global de 8 goles a 6 y no podrán defender el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol de Salón femenino.

El equipo elite de Caciques del Quindío, cerró con broche de oro la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol de Salón al derrotar 7-4 al Jogo Bonito de Ibagué, jugará la fase de octavos de final en partidos ida y vuelta ante Real Caldas, el primer partido será el miércoles 25 de noviembre a las 8pm en Manizales.