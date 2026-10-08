Están disparadas las consultas por ansiedad y depresión en el hospital mental de Filandia, Quindío

Armenia

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente del Hospital Mental de Filandia sede Armenia, Juan Carlos Patiño ubicado en el barrio de las 60 casas con su gerente Juan porque este sábado se van a cumplir dos meses del terremoto y además el día mundial de la salud mental.

El gerente habló de la atención en las sedes del hospital pos terremoto “el hospital mental de Filandia es centro de referencia regional en salud mental y tenemos como competencia la atención no solamente del departamento del Quindío, sino una atención acorde a las necesidades con los municipios del departamento de Risaralda, de Caldas y por supuesto parte del norte del Valle del Cauca”

Y agregó “Desde el día 10 de agosto dimos una atención inicial dando una verificación del estado de nuestras sedes, cómo se encontraban, dando una verificación de las cuatro sedes con la habitabilidad, donde pudimos concluir que no había interrupción de la prestación de los servicios. No había riesgo ni para los pacientes ni para el personal.

Pero el día 12 ya iniciamos con un plan operativo según los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Coordinando con toda la red con la Secretaría de Salud del departamento con las secretarías de salud de los departamentos de Caldas, Risaralda y Norte del Valle para tener la armonía y tener una reacción de manera inmediata en salud mental.

El 13 de agosto ya hicimos la primera mesa intersectorial, atención postdesastre. Ahí tuvimos el acompañamiento de toda la academia hablando de salud mental, porque acá tenemos que tener muy claro que al hospital mental de Filandia nos corresponde reconstruir lo que no se reconstruye ni con ladrillos ni con cementos, son las emociones, son sentimientos, la incertidumbre del mañana del día al día. A hoy estamos atendiendo todo el departamento en salud mental.

Atención en salud mental en los municipios

Gerente hospital mental: después del desastre pudimos hacer una atención en los diferentes municipios priorizando los que más daños tuvieron como Quimbaya Montenegro, Génova, Calarcá, Armenia y Filandia, donde en los primeros 30 días pudimos hacer una atención de 692 personas en su territorio, en su municipio, en esos siete municipios.

De la siguiente manera, fueron atendidos en el municipio de Armenia 135 seis personas en su gran mayoría mayores de edad, posteriormente nos desplazamos al municipio de Quimbaya, donde tuvimos la atención de 69 usuarios, en Montenegro, en los alojamientos, recuerden que hay unos alojamientos temporales, estamos haciendo un mantenimiento de la salud mental de esos alojamientos, de la salud mental de las personas que están en esos alojamientos temporales. Luego en Finlandia 71 personas, en Génova 11 y en Calarcá 304 personas. Eso fueron los primeros 30 días.

Aumento de pacientes atendidos en salud mental

Gerente hospital: Después de tener como la primera atención que es la atención primaria en salud mental, se vienen otras situaciones que dependen del terremoto y se ha venido aumentando el número de pacientes atendidos en consulta externa y también en las diferentes atenciones extramurales.

¿Por qué razones están consultando?

La gente viene con ansiedad, viene con depresión, principalmente la ansiedad, la depresión, la depresión de pensar que ya no estoy en mi casa, que no tengo mi casa, que no sé cómo volver a reiniciar mi vida, mi trabajo y demás, en consulta externa también hemos visto un aumento que corresponde al 13% en el número de usuarios nuevos atendidos en nuestra sede. Esas atenciones extramurales nos permiten eliminar los filtros y eliminar el estigma de ser atendido en salud mental y que yo como usuario reconozca que necesito una atención en salud mental.

Octubre mes de la salud mental

Ha sido muy valiosa esa atención en crisis en los diferentes municipios, razón por la cual durante el mes de octubre hemos institucionalizado el mes de la salud mental, teniendo como referencia el 10, próximo sábado, 10 que trae una huella del segundo mes del terremoto, pero también es el Día Mundial de la Salud Mental, teniendo como referencia el C10, tenemos un mes donde todo va a ser encaminado a salud mental en todos los municipios del departamento del Quindío.

Durante estos 31 días vamos a estar en todos los municipios del departamento del Quindío atendiendo la salud mental. Depende de los diferentes grupos poblacionales. Estaremos en las diferentes instituciones educativas atendiendo a los jóvenes, estudiantes de las instituciones educativas de los municipios del departamento del Quindío.Estaremos también con los profesores, con los padres de familia para poder construir esos lazos de salud mental a nivel intrafamiliar.

¿Quiénes son los que más se están consultando?

Gerente: el panorama en consulta externa tenemos dos líneas, consulta externa, hablemos primero de la línea consulta externa, por supuesto, las mujeres y siempre en cada intervención yo lo he podido expresar. Ustedes, las mujeres, tienen la capacidad de exteriorizar sus emociones. Ir a una consulta por psicología y si es necesario por psiquiatría en consulta externa. Razón por la cual a hoy tenemos 100 mujeres más atendidas en los primeros 45 días post terremoto en mujeres.

Pero vemos en la parte de hospitalización lo que siempre se ha reflejado, nosotros los hombres que somos más duros supuestamente por eso tendremos una campaña de quitarnos la máscara frente a la salud mental. En la parte de hospitalización vemos reflejado el aumento en 71 hombres en la parte de hospitalización.

Quitarse la máscara y dejar los mitos de atención en salud mental

Juan Carlos Patiño, gerente hospital mental de Filandia: cero estigmatizaciones frente a la atención en salud mental, lastimosamente nuestros padres se equivocaron cuando a nosotros los hombres nos formaron diciendo que éramos los fuertes, que no podemos llorar, que somos duros y que no tenemos dolor en las situaciones que se presentan en el día a día.

Entonces, ahí debemos buscar la manera de poder llegar y conectarnos y aprovechar los medios de comunicación. Hoy les agradezco a ustedes que nos dan esta oportunidad de poder llegar a tantas personas que nos escuchan a esta hora del día y es decirnos, “Hombre, es válido poder expresar mis emociones.

Para mí, hombre, es válido que me está doliendo una situación en mi casa." Es válido que la pérdida de mi de mi vivienda me afecta y que no puedo pensar cómo a resolver esta situación y es válido que una psicóloga me pueda atender y decirme, “Vea, Juan, la manera de salir es poder que usted me exteriorice lo que está pensando, lo que está sintiendo.

Que cuando empezamos a perder el sueño, no puedo no puedo dormir porque esa ese pensamiento ronda toda mi noche y no puedo dormir, me interrumpe el buen dormir y ya me está afectando la salud mental, hombre, es válido levantar la mano y decir, “Necesito la atención en salud mental.”

Este es 31 de octubre, estaremos en todos los centros comerciales del municipio Armenia, estaremos en todos los municipios del departamento del Quindío en las plazas principales con el equipo PIC, el equipo de intervención colectiva y el gobierno departamental, la Secretaría de Salud departamental que coordina el PIC diciéndole, “Acá estamos presente para escuchar.

Centros de escucha

Gerente: vamos a tener unos puntos, unos centros escuchas en los centros comerciales para que las personas que quieran exteriorizar una emoción que no ha podido ser resuelta en la casa porque me da pena mi compañera de mi esposa o mi esposo y poderse exteriorizar, yo se lo puedo contar a un profesional que me pueden rotar y darme una buena atención en salud mental, porque ya sabemos que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos indicaron que en el año 2003 el primer motivo de consulta será la salud mental.

Conectados con las universidades

En este momento estamos conectados con la academia, con las diferentes universidades locales, hablando de la Universidad Alexander von Humboldt con su observatorio social, con la Universidad San Buenaventura, con la Universidad del Quindío, con la Universidad Antonio Nariño, la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica.

¿Qué se hizo y qué no se hizo? ¿Qué tenemos que corregir frente al tejido social y a la salud mental del departamento del Quindío para no cometer los errores que se cometieron en el 99? Y razón por la cual será el departamento del Quindío y el hospital mental de Filandia será referente a nivel nacional, como se lo pudimos plasmar a la ministra de salud en atención y en salud mental postdesastre.

Llamado

No hay muertos, pero hay muchos daños. No hay muertos, pero si hay un deterioro del tejido social, No hay muertos, pero tenemos unas cifras disparadas en salud mental que tenemos que resolver y apenas se vienen se vienen a apretar las situaciones en salud mental, se nos va a disparar la violencia intrafamiliar, se nos va a disparar el aumento de sustancias psicoactivas. Eso me lo dice la academia, no lo dice Juan, lo dice la academia.

Línea de atención

Gerente: recuerden que tenemos una línea telefónica para citas, que es la línea telefónica 310 519 8190.

El hospital mental estará por todo el departamento del Quindío atendiendo las necesidades en salud mental. Es oportuno de levantar la mano, es oportuno decir mis emociones Y mis sentimientos y es oportuno y necesario para la reconstrucción de nuestro territorio ser atendidos por parte de los mejores profesionales de la familia Hospital Mental de Filandia.