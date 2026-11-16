Premios Grammy 2027: ¿Qué artistas colombianos están nominados?

Este lunes se anunciaron los nominados a la sexagésima novena edición de los premios Grammy 2027.

En esta próxima entrega, varios colombianos lideraron en las categorías latinas.

¿Quiénes son los colombianos nominados?

Karol G está nominada a “Mejor Álbum de Pop Latino” por su último trabajo discográfico “No me arrepiento de sentir tanto”, que es su cuarta nominación al Grammy.

En la categoría de “Mejor Álbum de Música Urbana”, tres colombianos fueron nominados: J Balvin y Ryan Castro, por su disco colaborativo “Omerta”, que es la séptima nominación para Balvin en su carrera.

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Y de nuevo Castro, pero en solitario por “Hopi Sendé”, su primera nominación al Grammy, sumando dos en total en esta entrega.

Y por último, Feid, con “El Green Print: La Saga (Disc 1) - Feid Vs. Ferxxo”, su tercera nominación a este premio.

En “Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo”, Juanes fue nominado por su disco “Juanesteban”, su décima nominación en su carrera, para el cuatro veces ganador de este galardón.

En la categoría de “Mejor Álbum de Música Tropical”, de los cinco nominados, tres son colombianos: Fonseca, con su disco “Antes que el tiempo se vaya”, quien vuelve a ser nominado en esta categoría por primera vez desde los Grammy de 2017.

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El Grupo Niche, con “Más que palabras”, su quinta nominación para el grupo, dos veces ganador del premio.

Y Carlos Vives, con “El último disco Vol. 1″, la novena nominación para el dos veces ganador del Grammy.

Finalmente, Shakira también fue nominada a “Mejor Interpretación de Música Global” por “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto al nigeriano Burna Boy. La primera nominación en esta categoría para la colombiana, ganadora de cuatro premios Grammy.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

La ceremonia está programada para llevarse a cabo el 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, California, y será la vigésima cuarta edición de los Grammy celebrada en ese recinto. Aún no se ha anunciado quién será el presentador.