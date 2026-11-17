Los usuarios de Spotify se encontraron con una novedad en una de las funciones de la aplicación: Livi, la voz que acompañaba las sesiones musicales del DJ en español, dejó de estar disponible. En su lugar, la plataforma incorporó dos nuevas alternativas: Nico y Fabi.

La decisión fue confirmada por la compañía a través de su cuenta de atención al cliente, SpotifyCares, desde donde informó que Livi ya no hace parte de las opciones disponibles. El cambio generó comentarios en redes sociales, especialmente de quienes estaban acostumbrados a escuchar sus recomendaciones y comentarios durante las sesiones de música.

La actualización también llegó a Colombia. Desde el pasado 10 de noviembre, Spotify comenzó a implementar nuevas voces para su función DJ, una herramienta disponible para los usuarios con suscripción Premium en los países donde opera este servicio.

Las nuevas voces en español son Nico y Fabi, dos alternativas diseñadas para presentar canciones, compartir recomendaciones y ofrecer comentarios sobre los artistas y la música que escucha cada usuario.

De acuerdo con las descripciones de la plataforma, Nico tiene un estilo auténtico, cercano y tranquilo. Por su parte, Fabi se caracteriza por una personalidad ingeniosa, amigable y espontánea.

Ambas voces tienen origen mexicano y llegan tras la salida de Livi, que durante un tiempo acompañó a los usuarios en sus recorridos musicales. La modificación busca ofrecer nuevas formas de interacción con las recomendaciones personalizadas de la aplicación.

Pero los cambios no se limitan al español. Spotify también incorporó siete nuevas voces en inglés, con diferentes acentos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia e India.

De esta manera, la plataforma continúa modificando su función DJ, que utiliza inteligencia artificial para seleccionar música y acompañar la experiencia de escucha con comentarios personalizados.