Robert Pattinson, actor de “Batman” y “La Odisea”, es confirmado como el nuevo James Bond

L'acteur Robert Pattinson lors de la projection du film Primetime au 83e Festival international du film de Venise en Italie, le 5 septembre 2026. (Photo by Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho via Getty Images) / Laurent KOFFEL

Este lunes el actor inglés Robert Pattinson fue anunciado oficialmente como el próximo James Bond.

¿Qué dijo Pattinson?

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico”, afirmó Pattinson en un comunicado.

¿Quiénes producirán la película?

Amy Pascal, de la franquicia de “Spider-Man”, y David Heyman, de la franquicia de “Harry Potter”, producirán la nueva película de Bond, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Steven Knight está a cargo del guion.

¿Quién fue el último James Bond?

Pattinson asume el papel de 007 tras la etapa de cinco películas de Daniel Craig como el superespía, que comenzó en 2006 con “Casino Royale”.

La última aparición de Craig fue en “No Time to Die” de 2021, filme que concluye con el sacrificio de Bond para salvar al mundo de una organización terrorista global secreta.

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“No Time to Die” fue, además, la última entrega de la saga estrenada antes de que los productores de larga trayectoria, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, vendieran el control creativo de la franquicia a Amazon MGM por 20 millones de dólares.

¿Quiénes estaban nominados para ser el nuevo agente 007?

Durante el último mes, las especulaciones sobre quién sería el próximo James Bond han dominado los medios y la industria y una lista de actores británicos se ha ido alternando en el puesto de favorito.

Al principio, cuando empezaron a circular los rumores, se señaló a Jacob Elordi para el papel, pero más tarde trascendió que la estrella de “Euphoria” ni siquiera llegó a realizar una prueba de casting.

Jack Lowden también parecía una apuesta segura. A principios de septiembre, Gary Oldman, su compañero de reparto en la serie “Caballos lentos”, afirmó que el nuevo Bond ya estaba elegido y añadió, en tono de broma, que “cruzaba los dedos” por Lowden.

Sin embargo, su candidatura quedó en gran medida eclipsada por Callum Turner, esposo de Dua Lipa, quien parecía la elección inevitable, hasta que surgieron noticias sobre las audiciones de Robert Pattinson y Nicholas Hoult.

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A partir de ese momento, resultó imposible predecir quién se haría con el papel hasta que finalmente se eligió a Pattinson.

Otros actores que también sonaron para el personaje fueron Josh O’Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e incluso Harry Styles.

¿Quién es Robert Pattinson?

Las primeras apariciones de Pattinson en pantalla fueron en papeles secundarios, como Cedric Diggory en la película de fantasía “Harry Potter y el cáliz de fuego” de 2005, antes de alcanzar reconocimiento mundial al interpretar a Edward Cullen en la saga cinematográfica “Crepúsculo”.

Sus cinco entregas, estrenadas anualmente entre 2008 y 2012, recaudaron en conjunto más de 3.300 millones de dólares a nivel mundial.

En la década de 2020, fue protagonista de las películas de acción de Christopher Nolan “Tenet”, de 2020, y “La Odisea”, de 2026, la cinta de superhéroes de Matt Reeves “The Batman”, de 2022, y la comedia negra de Bong Joon Ho “Mickey 17″, de 2025.