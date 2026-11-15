Óscar Pareja tiene nuevo equipo: fue anunciado como entrenador del D.C. United

Óscar Pareja tiene nuevo desafío en el fútbol estadounidense. D.C. United anunció oficialmente al entrenador colombiano como su nuevo director técnico, luego de su salida de Orlando City en marzo de 2026. El estratega firmó un contrato multianual y asumirá el cargo de cara a la temporada 2027 de la Major League Soccer.

El club de Washington confirmó su contratación este sábado 14 de noviembre, destacando su trayectoria en el fútbol norteamericano, su capacidad para desarrollar jugadores y los resultados que consiguió durante más de una década como entrenador en la MLS.

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Pareja, de 58 años, llega para liderar un proyecto que busca recuperar protagonismo. D.C. United viene de una temporada complicada, en la que terminó en la decimocuarta posición de la Conferencia Este y quedó fuera de los playoffs. Además, el equipo había encadenado siete temporadas consecutivas sin conseguir una campaña ganadora.

Trayectoria consolidada en la MLS

El entrenador antioqueño cuenta con experiencia al frente de Colorado Rapids, FC Dallas y Orlando City. Uno de sus ciclos más destacados fue con Dallas, equipo al que dirigió entre 2014 y 2018 y con el que consiguió un histórico doblete en 2016: conquistó el Supporters’ Shield y la U.S. Open Cup. Ese mismo año recibió el reconocimiento como entrenador del año de la MLS.

Su etapa más reciente fue en Orlando City, donde permaneció durante seis temporadas, entre 2020 y 2026. Allí se convirtió en el técnico con más victorias en la historia de la institución, con 103 triunfos en todas las competiciones, y clasificó al equipo a los playoffs en seis campañas consecutivas.

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También consiguió la U.S. Open Cup de 2022, el primer título importante del club en su etapa dentro de la MLS, y alcanzó la final de la Conferencia Este en 2024.

Vuelta a los banquillos

Tras dejar Orlando en marzo de este año, Pareja tendrá ahora la responsabilidad de reconstruir a un equipo que busca volver a competir por los primeros lugares de la liga estadounidense. Su experiencia y conocimiento del campeonato fueron algunos de los factores destacados por la directiva de D.C. United para concretar su llegada.

El colombiano comenzará oficialmente su trabajo con el equipo en la temporada 2027, en un nuevo capítulo de su carrera como entrenador en el fútbol internacional.