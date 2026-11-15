Lucas González responde a las críticas: “Hay que ignorar el ruido y ver qué hay de positivo”

Atlético Nacional fue el mejor equipo del todos contra todos. El conjunto Verdolaga terminó líder de la tabla con 40 unidades y se aseguró la ventaja deportiva del punto invisible en caso de empate con otro rival en el grupo.

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El cuadro de Medellín disputó su último partido de la fase ante Once Caldas y terminó con empate 1-1, gracias al gol de Kevin Parra y de Felipe Gómez para los de Manizales. Cabeza del Grupo A, Nacional volverá a medirse ante el equipo blanco, tendrá clásicos contra Medellín y también se enfrentará ante Santa Fe.

Lucas González y sus declaraciones previo a cuadrangulares

El técnico del Verdolaga analizó lo que fue el partido contra Once Caldas, rival con el que también disputa la semifinal de la Copa Colombia y ahora se enfrentarán dos veces en cuadrangulares.

“Sí había un par de ajustes tácticos que queríamos hacer y cuando los chicos entendieron esas ubicaciones, creo que lo hicimos bastante mejor y después sentíamos que llegábamos y llegábamos y no lográbamos marcar. Creo que muchas entradas al área, muchos toques en el área, desafortunadamente no logramos hacer el segundo gol, pero bueno, hacemos 40 puntos y es difícil hacer 40 puntos”, inició diciendo.

Asimismo, se refirió a los que critican a Nacional: “La verdad intento apoyarme mucho en los datos para evaluar el rendimiento de los jugadores y como le digo siempre a los chicos, hay que ignorar el ruido. Cuando llegan críticas intentamos ver qué hay de positivo en esas críticas”.

Alineado con lo anterior, recordó unas palabras de Pacho Maturana, que es un consejero del club: ”Esta semana me dice que cuando te tiran piedras es inteligente guardarlas para construir una casa".

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Del mismo modo, habló sobre el punto invisible que espera hacer valer camino a la final. “Tenemos una ventaja que nos ganamos en la cancha. En caso de que empatemos con alguien, estaremos en la final. Pero sinceramente, ahora mismo estamos es pensando en el partido del martes. Tenemos una semifinal por jugar el martes y vamos a hacer todo lo posible por intentar llegar a la final”.

Finalmente, se refirió a una de las cuestiones que deben mejorar: los retrocesos. “Hay cosas que tendremos que hacer mejor. Hoy es poco lo que nos crean, pero en una que nos llegan nos marcan. Hay que asegurarnos que cuando nos lleguen el área esté mejor protegida”.