Fallas en plataformas de la DIAN tienen en jaque al comercio exterior

Las operaciones de importación y exportación en Colombia enfrentan un retrasos por cuenta de las reiteradas fallas en los servicios digitales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Ante el impacto financiero que generan estas interrupciones, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) le propuso formalmente a la entidad abrir un espacio de diálogo técnico para estabilizar las herramientas informáticas y frenar los sobrecostos en la cadena logística.

De acuerdo con los reportes recopilados por el gremio en regiones estratégicas como la Costa Caribe, Antioquia, el Eje Cafetero y el Suroccidente del país, las intermitencias tecnológicas se han vuelto constantes. Los usuarios aduaneros han enfrentado serios obstáculos en la plataforma Syga para tramitar declaraciones, actualizar registros anticipados, solicitar procesos de selectividad e incluso generar los recibos oficiales de pago.

El episodio más grave ocurrió el pasado lunes 9 de noviembre, cuando se produjo una caída generalizada que paralizó simultáneamente a Muisca, Siglo XXI y Syga en distintas seccionales y cruces de frontera. Este bloqueo, que se suma a otra caída sufrida en octubre por fallas eléctricas, la cual impidió tramitar el levante de productos y retuvo en los puertos a camiones que ya tenían permiso de salida, prolongando la parálisis hasta el jueves 12 de noviembre sin un horizonte claro de solución.

Para los empresarios, estas fallas recurrentes que vienen arrastrándose desde finales de 2023,le restan competitividad al país. Mientras los portales permanecen caídos, las compañías deben asumir sobrecostos por el uso prolongado de bodegas portuarias, demoras en el transporte terrestre y el riesgo de pagar penalidades por incumplir entregas comerciales en el exterior, todo por causas ajenas a la operación de los empresarios.

Analdex, como vocero de importadores, exportadores, agencias de aduanas y operadores logísticos, planteó convertirse en un puente institucional entre el sector privado y la autoridad tributaria.

La propuesta busca sentar en una misma mesa a la Dirección General de la DIAN junto con sus despachos de Aduanas e Innovación y Tecnología para diagnosticar el origen exacto de las fallas y revisar los planes de contingencia actuales, además de crear una línea directa de atención que evite que futuras contingencias tecnológicas vuelvan a paralizar la logística del comercio exterior.