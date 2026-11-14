La empresa L3Harris se pronunció por la falla que paralizó los vuelos en Estados Unidos

La empresa aeroespacial L3Harris, la proveedora del Gobierno de Estados Unidos, señalada por las fallas del sistema aéreo que el viernes llevaron a una suspensión temporal de vuelos en el país, dijo este sábado que toma “muy en serio” el asunto y está colaborando en la investigación.

“L3Harris se toma muy en serio la suspensión de los despegues a escala nacional y su impacto en los viajeros, las aerolíneas y las operaciones de tráfico aéreo”, dijo la firma en un breve comunicado, en el que dice colaborar para “comprender las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de los despegues”.

El pronunciamiento se produce después de que el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, apuntara a fallas en un sistema aéreo obsoleto y señalara directamente a L3Harris, sugiriendo como opciones un error humano, un fallo en la instalación de esa empresa o un defecto de producto.

Según el secretario, el problema se inició cuando un contratista de la compañía L3Harris realizaba un mantenimiento rutinario para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

L3Harris, que es el principal proveedor del sistema de control de tráfico aéreo de EE.UU., dijo en su nota que ha estado “modernizando la infraestructura de comunicaciones que sustenta el Sistema Nacional del Espacio Aéreo en estrecha coordinación con la FAA” y divulgó que la mayor parte de la labor está completada.

“Con la seguridad y la fiabilidad como nuestras máximas prioridades, L3Harris, junto con sus socios de telecomunicaciones y la FAA, ha completado más del 70% de la conversión prevista de las comunicaciones del espacio aéreo, del cableado de cobre tradicional a un sistema de fibra óptica”, detalló.

Duffy afirmó previamente que la investigación busca determinar “si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un enrutador defectuoso”, y descartó la posibilidad de un ciberataque, reiterando la versión del Gobierno de EE.UU.

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ya atribuyó a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aérea el fallo que obligó a suspender durante cuatro horas los despegues en todo el territorio del país y ha provocado miles de cancelaciones y retrasos.

Tras el señalamiento de Duffy a L3Harris hoy, las acciones de la empresa llegaron a caer un 6% en el mercado bursátil electrónico.