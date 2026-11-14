Pacto Histórico convoca a su militancia a paro nacional el 19 de noviembre

Este sábado, 14 de noviembre, se reunió la Dirección Ejecutiva Nacional del Pacto Histórico. Hablaron de su Congreso Nacional y ratificaron que irán a paro del 19 de noviembre.

Al encuentro, que tuvo lugar en la sede del partido, en Teusaquillo (Bogotá) asisitieron el expresidente Gustavo Petro, la exsenadora María José Pizarro y el representante Gabriel Becerra.

Pidieron a su militancia “fortalecer la participación en el paro del 19 de noviembre. Representamos casi 13 millones de voluntades: ¡a las calles con organización y unidad!“, dijeron sobre las marchas en contra de la reforma tributaria del Gobierno.

Ahora, sobre el Congreso Nacional, que será clave para definir los nombres que competirán en las elecciones locales de 2027, aseguraron que el objetivo es “derrotar el proyecto político de Abelardo de la Espriella en las urnas”.

Es de recordar que ya está listo el cronograma de su primer congreso: el 14 de febrero de 2027 elegirán a los delegados y delegadas. Y el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 realizaran el Congreso Fundacional del partido.