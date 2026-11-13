¿Cómo registrar su cuenta bancaria en Prosperidad Social para recibir subsidios? Entérese

El gobierno ha dispuesto de diferentes subsidios que sirven para apoyar económicamente a la población más vulnerable del país, esto lo manejan a través de Prosperidad Social.

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Su usted es beneficiario de alguno de estos programas puede registrar su cuenta bancaria o billetera digital para recibir los subsidios de Prosperidad Social de forma directa, debe utilizar la plataforma oficial del Gestor de Información Financiera (GIF).

¿Cómo funciona?

Usando el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se entregan las transferencias mediante procesos de dispersión masiva de pagos.

Este proceso requiere que previamente se haya inscrito su cuenta bancaria o depósito electrónico y que se pueda validar que es el titular de la cuenta y que el producto está activo y disponible para recibir transferencias.

Lo único que debe hacer es registrar su información y mantener su producto financiero activo y sin novedades.

Tenga en cuenta que no todas las personas pueden ingresar al sistema a registrarse en cualquier momento. Prosperidad Social habilita el ingreso de acuerdo con los programas, territorios y grupos de beneficiarios que incluye en sus respectivos calendarios.

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Requisitos para registrar una cuenta bancaria en Prosperidad Social

Antes de ingresar al Gestor de Información Financiera, los beneficiarios deben tener en cuenta estas condiciones:

Ser titulares de una cuenta bancaria o depósito electrónico habilitado para recibir transferencias.

o depósito electrónico habilitado para recibir transferencias. Contar con una certificación de titularidad expedida hace menos de 30 días calendario.

Verificar que el producto financiero esté activo y disponible para recibir los recursos.

y disponible para recibir los recursos. Autorizar voluntariamente que las transferencias monetarias sean consignadas en ese producto.

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La certificación debe incluir el nombre de la entidad financiera, los nombres y apellidos del titular, su tipo y número de identificación, la clase de producto y el número de cuenta. También debe indicar la fecha de expedición y el estado del producto financiero.

Tenga en cuenta que: las billeteras digitales que están disponibles para poder inscribir son: Nequi, Daviplata, Dale, MOVii y Rappipay. También se pueden registrar cuentas de distintas entidades bancarias y financieras que participen en el sistema CENIT del Banco de la República.

Cada beneficiario puede inscribir un solo producto financiero. Si posteriormente decide cambiarlo, deberá actualizar la información en el mismo aplicativo.

¿Cómo hacer el registro en el Gestor de Información Financiera?

El procedimiento se realiza por internet y no requiere acudir a una oficina de Prosperidad Social.

Ingresar al portal oficial: acceder a la página de Prosperidad Social y buscar el apartado del Gestor de Información Financiera. También se puede ingresar directamente a https://gif.prosperidadsocial.gov.co/.

acceder a la página de Prosperidad Social y buscar el apartado del Gestor de Información Financiera. También se puede ingresar directamente a https://gif.prosperidadsocial.gov.co/. Consulte y valide la identidad: ingresar los datos solicitados y completar las preguntas de seguridad para verificar que se trata del beneficiario del programa.

para verificar que se trata del beneficiario del programa. Registre el producto financiero: seleccionar la entidad correspondiente e ingresar los datos de la cuenta bancaria o billetera digital que esté a nombre del beneficiario.

seleccionar la entidad correspondiente e ingresar los datos de la cuenta bancaria o billetera digital que esté a nombre del beneficiario. Adjunte la certificación: cargar el documento de titularidad expedido por la entidad financiera, que debe tener menos de 30 días de antigüedad.

cargar el documento de titularidad expedido por la entidad financiera, que debe tener menos de 30 días de antigüedad. Autorizar el abono directo: manifestar la voluntad de recibir las transferencias monetarias en el producto financiero inscrito y completar el envío de la información.

Prosperidad Social realizará las verificaciones de identidad y titularidad con la entidad financiera. El resultado podrá consultarse en el mismo GIF y también será notificado mediante mensaje de texto.

Esta validación del resultado podrá consultarse aproximadamente dos semanas después del registro.

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