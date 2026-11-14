Donatón Navidad: buscan recaudar $250 millones para que 1.650 niños vuelvan a estudiar

Bajo el lema “un regalo del alma para el alma”, el Centro Comercial Titán Plaza inaugura su temporada de navidad de este año con una jornada de donación destinada a poder apoyar niños y jóvenes del municipio de Dosquebradas, Risaralda.

Se cumplen tres meses del terremoto del 10 de agosto que, según la alcaldía de Risaralda, afectó distintas sedes educativas y obligó a evacuar cerca de 24.000 estudiantes.

La reconstrucción avanza pero sigue siendo tarea pendiente en muchos territorios del país, y por esto, el Centro Comercial Titán Plaza se suma a la tarea con su Donatón Navidad Titán, que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre de 2 de la tarde a 8 de la noche.

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Titán Plaza destinó 140 millones de recursos propios para convocar a ciudadanos, empresas, marcas, proveedores y demás visitantes a esta jornada de donación que se propone la meta de recaudo de 250 millones, que serán destinados a la reconstrucción de diferentes colegios en Dosquebradas, Risaralda.

Si se cumple con la meta, 1.650 niños y jóvenes estudiantes podrán volver a estudiar de manera segura.

Según Yazmín Lombana Romero, gerente de Titán Plaza, “esta decisión representa un cambio en la manera de celebrar la navidad en el centro comercial. En lugar de destinar los recursos que tradicionalmente se entregaban como obsequios a diferentes fundaciones sociales, este año se transformarán en una contribución para apoyar la educación y el futuro de los niños y jóvenes de esta región.”

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Así las cosas, quienes asistan a la donatón podrán asistir a una amplia programación cultural que incluye desfiles de moda, presentaciones musicales y muestras artísticas en la plazoleta de eventos del centro comercial

Estarán presentes el Grupo Llanero del Ejército Nacional, Danny Marín, el Quintetto Big Band de la Armada Nacional, los artistas representantes de Yo Me Llamo Rafael Orozco y Yo Me Llamo Camilo, la diseñadora Gina Malecio junto a África Fashion Week Colombia y el festival de talentos de la escuela de Belky Arizala.

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Finalmente, el evento terminará el lanzamiento de la Navidad Titán con el show de la agrupación Cantar y Vivir.

Quienes estén interesados en participar de la jornada de donación podrán hacerlo a través de los puntos de donación presencial que estarán disponibles en el Centro Comercial Titán Plaza a partir de este sábado 14 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2026.