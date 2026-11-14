Alerta aérea en Estados Unidos: ¿Qué pasó con las comunicaciones que afectaron los vuelos?

En la tarde de este viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos ordenó la suspensión del despegue en todos los aeropuertos, debido a una falla en las comunicaciones que afectaba directamente al centro de control aéreo.

La medida fue tomada por razones de seguridad, anunció la Administración Federal en su cuenta de X y notificó que todos los vuelos habían sido ubicados y que, para los vuelos internacionales, cada caso se gestionaría individualmente.

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La interrupción de todos los despegues comenzó poco antes de las 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

“Un corte de telecomunicaciones” - Secretario de Seguridad

Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, comunicó por medio de una rueda de prensa a la opinión pública que no se trataba de un ataque terrorista, que “no era otro 11-S”; se trataba de un corte de telecomunicaciones.

De igual forma, Mullin afirmó en el momento que haría falta un periodo prolongado de tiempo para poder resolver el problema de los vuelos, que todos estaban a salvo, pero que el problema no cambiaría y se resolvería en menos de una hora.

Finalmente, Mullin reconoció que aún no se conocía la causa del problema, dijo que iban a revisar, pero que no iba a hacer suposiciones.

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Sistemas de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos

Según datos de la Administración de Seguridad en el Transporte, más de 2 millones de personas pasan por los controles de seguridad en los aeropuertos; el jueves 12 de noviembre, la agencia examinó a más de 2,5 millones de personas.

Según FlightAware, una empresa de rastreo de vuelos, en Estados Unidos se registraron más de 10.000 vuelos retrasados y otros 1.700 fueron cancelados luego de la orden de suspensión.

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