Más de 400 apartamentos afectados por falla eléctrica en conjunto de Colina Campestre: Enel responde

Coolombia

Una emergencia eléctrica encendió las alarmas entre los residentes del conjunto residencial Colinas de Cantabria 3, ubicado en el sector de Colina Campestre, en el norte de Bogotá. Los habitantes denunciaron que una presunta sobrecarga de voltaje habría ocasionado daños en electrodomésticos y equipos de más de 400 apartamentos, además de dejarlos sin servicio de energía.

Según la comunidad, el incidente se habría presentado durante una maniobra de Enel Colombia. Los residentes aseguraron que uno de los operarios habría reconocido la responsabilidad por lo ocurrido y solicitaron una respuesta sobre la reposición de los elementos afectados.

Ante las denuncias, la compañía entregó un pronunciamiento en el que confirmó que, durante trabajos de mantenimiento programados en la mañana del viernes 13 de noviembre, se presentó una novedad operativa en el grupo electrógeno instalado para mantener el suministro de energía en el conjunto residencial.

¿Qué respondió Enel Colombia?

La empresa lamentó lo ocurrido y las afectaciones ocasionadas a los residentes. Además, informó que dispuso cinco grupos técnicos, un ingeniero de la zona y personal de gestión social para revisar las instalaciones y atender los reportes puerta a puerta.

En su último balance, Enel señaló que había revisado dos de las 17 torres del conjunto, sin identificar daños en electrodomésticos en las viviendas verificadas. Entretanto, los equipos técnicos adelantan inspecciones de las acometidas para restablecer el servicio de energía en condiciones seguras.

¿Cómo pueden reportar los daños?

Enel Colombia habilitó una oficina móvil dentro del conjunto residencial para recibir y registrar los casos, orientar a los habitantes y acompañarlos durante el proceso de atención.

Esta unidad también estará disponible el sábado 14 de noviembre. La compañía indicó que continuará con las verificaciones para establecer el alcance de las afectaciones y definir el procedimiento correspondiente para cada caso.

Mientras avanzan las revisiones, los residentes esperan el restablecimiento del servicio y una respuesta sobre el reconocimiento de los posibles daños materiales reportados.