Jornadas educativas buscan prevenir accidentes en vías de Bolívar

Cada viaje tiene una historia, un destino y alguien que espera en casa. Por eso, en las carreteras de Bolívar, donde diariamente transitan cientos de familias, la prudencia al volante se convierte en la mejor compañera de camino y el respeto por la vida en una responsabilidad que no admite excusas.

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Con este mensaje, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, desarrolló una jornada pedagógica en el kilómetro 60+750 de la Ruta 2515, a la altura del peaje de El Carmen de Bolívar, dirigida a conductores de vehículos particulares y motociclistas.

La actividad, realizada en el marco de la campaña «No más excusas en la vía», permitió sensibilizar a 20 actores viales sobre la necesidad de adoptar comportamientos responsables durante sus desplazamientos, especialmente en corredores donde las maniobras imprudentes pueden desencadenar graves consecuencias.

Durante el encuentro, los policías hicieron énfasis en los riesgos de adelantar sobre doble línea continua, exceder los límites de velocidad y desconocer las señales de tránsito, recordando que una decisión equivocada puede cambiar para siempre la tranquilidad de una familia.

Asimismo, se brindaron recomendaciones relacionadas con el uso adecuado del casco de protección, conforme a la Resolución 23385 de 2020, la utilización del cinturón de seguridad y la revisión de las condiciones técnico-mecánicas de los automotores antes de emprender cualquier recorrido.

Por su parte, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el llamado institucional: «La seguridad vial comienza con las decisiones de cada conductor. Ninguna emergencia, afán o imprudencia justifica poner en riesgo la vida. Queremos que todos los ciudadanos lleguen sanos y salvos a sus hogares».

Esta intervención también promovió una cultura de autocuidado y corresponsabilidad, mediante orientaciones sobre técnicas de conducción defensiva y la importancia de mantener una actitud preventiva frente a las diferentes situaciones que puedan presentarse en las carreteras. Igualmente, se socializó la línea #767 para reportar novedades en los corredores nacionales.

Finalmente, la institución informó que durante esta jornada se desarrolló una campaña preventiva con 20 personas sensibilizadas, reafirmando su compromiso de continuar adelantando acciones educativas y de acompañamiento que contribuyan a reducir los siniestros viales y proteger la integridad de quienes recorren el departamento de Bolívar.