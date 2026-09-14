Enel Colombia duplica capacidad de subestación en Soacha para reforzar energía en Bogotá

Colombia

Enel Colombia puso en operación la ampliación de la Subestación Nueva Esperanza, en Soacha, con la que duplicó su capacidad de transformación de energía, al pasar de 450 a 900 MVA.

La obra, que hace parte del Plan de Expansión Bogotá-Región 2030, contó con una inversión cercana a los $75.000 millones y busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y responder al crecimiento de la demanda energética en Bogotá, Cundinamarca y el centro-oriente del país.

Tres transformadores de 120 toneladas

El proyecto incluyó la instalación de un segundo banco de autotransformación de 500/115 kV y tres transformadores de última generación, cada uno con un peso cercano a las 120 toneladas.

Según Enel Colombia, estos equipos tienen un volumen equivalente al de tres buses biarticulados de TransMilenio con pasajeros y permiten conectar la subestación directamente al Sistema de Transmisión Nacional.

El traslado requirió cierres viales programados, pasos controlados sobre el río Bogotá y adecuaciones en las vías de acceso a la infraestructura.

Más respaldo para la región

Con la ampliación, la compañía asegura que la red eléctrica tendrá mayor capacidad para distribuir grandes volúmenes de energía y responder ante posibles contingencias.

La infraestructura beneficia a más de cuatro millones de personas y busca respaldar el crecimiento habitacional e industrial del sur de Bogotá y Cundinamarca.