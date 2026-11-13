Consejo de Estado anuló la elección de Guillermo Echavarría como rector de la UPC

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la designación de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el período 2026-2030. La decisión se produjo tras establecer que el directivo no acreditó uno de los requisitos fundamentales para ocupar el cargo: contar con cinco años de experiencia académica en instituciones de educación superior.

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En la sentencia, la Sección Quinta concluyó que los documentos aportados por Echavarría durante su inscripción no permitían demostrar el tiempo de experiencia exigido. La corporación también cuestionó la decisión del Tribunal de Garantías Electorales de la universidad que lo habilitó para continuar en el proceso, al considerar que no explicó de manera suficiente cómo determinó que el aspirante cumplía con seis años de experiencia académica.

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La designación de Echavarría estuvo rodeada de controversia desde la sesión del Consejo Superior Universitario del 9 de marzo de 2026, en la que se definió su elección y en la que participó Juliana Guerrero. Ese encuentro generó cuestionamientos públicos sobre las circunstancias en las que se desarrolló la votación y el procedimiento que terminó favoreciendo su nombramiento.

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El alto tribunal, sin embargo, centró su decisión en las irregularidades relacionadas con la acreditación de la experiencia académica y la falta de motivación de la decisión que permitió habilitar su candidatura. Otras razones expuestas en la demanda, como una presunta inhabilidad y desviación de poder, no fueron demostradas dentro del proceso.

Con esta determinación, adoptada en única instancia, quedó anulada la designación contenida en el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026. El Consejo de Estado dispuso que, una vez la providencia quede en firme, se archive el expediente.