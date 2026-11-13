Gaula Militar rescató a una mujer que había sido secuestrada cuando negociaba la compra de una moto

Medellín

La Cuarta Brigada del Ejército informó que en una acción conjunta entre el Gaula militar del Valle de Aburrá y el CTI de la Fiscalía lograron el rescate de una mujer que había sido secuestrada por un hombre, al parecer, integrante del grupo delincuencial La Terraza.

Según el reporte, la mujer había llegado a Medellín desde Nechí para negociar la compra de una motocicleta y para ello traía un millón de pesos. Dinero que le fue quitado por el secuestrador que la retuvo contra su voluntad y, para librarla, estaba pidiendo a la familia de la víctima seis millones de pesos más.

Gracias a la denuncia ante el Gaula Militar en la línea 147, se organizó el operativo que terminó con la ubicación de la mujer y el captor en el barrio Campo Valdés de Medellín, donde fue capturado cuando estaba en compañía de la víctima.

Al hombre le incautaron una motocicleta y un celular que fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización.