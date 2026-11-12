Anemia por falta de hierro: ¿Por qué afecta más a mujeres y adultos mayores?

La anemia por deficiencia de hierro es una enfermedad que puede afectar a personas de diferentes edades. Sin embargo, existen grupos con mayores factores de riesgo, tales como las mujeres en edad reproductiva, las que están en etapa de gestación y los adultos mayores.

¿Qué es la anemia por deficiencia de hierro?

La anemia por deficiencia de hierro es un tipo de anemia frecuente. La anemia es una afección que se produce cuando la sangre no tiene suficiente hemoglobina, la parte de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos del cuerpo.

¿Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de anemia?

Según la OMS, el 30% de las mujeres se encuentran en edad fértil. Es decir, entre los 15 y los 49 años, padecen anemia por deficiencia de hierro. Además, en Colombia la mitad de las mujeres que se encuentran en embarazo la padecen.

Las pérdidas de sangre asociadas con la menstruación equivalen a mayores requerimientos de hierro, especialmente cuando el sangrado es abundante y, durante el embarazo, la necesidad de este mineral, al igual que de otros nutrientes, aumenta.

Le puede interesar: Gestación subrogada: ¿Hay vínculos entre la portadora gestante y el bebé?

¿Por qué los adultos mayores no producen suficiente hemoglobina?

Por su parte, los adultos mayores no producen suficiente hemoglobina, lo que radica en que también padezcan de anemia por diferentes razones simultáneas.

Factores como una alimentación insuficiente junto con dificultades para absorber ciertos nutrientes, enfermedades crónicas y también medicamentos que toman que puedan tener efectos en la producción de glóbulos rojos o que generen pérdidas de sangre.

Según expertos de la empresa Hemobion, la alimentación es uno de los factores más importantes a tener en cuenta para mantener un adecuado aporte de nutrientes relacionados con la hemoglobina.

Lea también: Colombia envejece: el reto de construir ciudades para todas las edades

Recomendaciones para evitar deficiencia de hierro

El cuerpo siente la ausencia de hierro y suele reflejarse en síntomas como el cansancio, palidez, mareos o dificultad para concentrarse o respirar.

Es por esto que los expertos recomiendan que, de padecer anemia por ausencia de hierro, haga los siguientes cambios en su rutina.

Incluir hierro en la dieta

La primera recomendación para prevenir o corregir la anemia por falta de hierro, es incluir este mineral en la dieta, en alimentos como la proteína con el pescado y las aves de corral que permiten una mejor absorción, legumbres, semillas de calabaza, lentejas y pistachos que se absorben en menor proporción.

Limitar el consumo de alcohol

En algunos casos, el alcohol y la anemia pueden estar relacionados, porque el hígado, encargado de distribuir el hierro por el cuerpo, debe trabajar aún más para eliminar el alcohol del cuerpo.

Consumir vitamina C

Expertos recomiendan incluir la vitamina C dentro de la dieta porque mejora la absorción de hierro de manera natural; la vitamina aumenta la absorción del mineral si este proviene de origen vegetal.

Recuerde consumir entonces frutas como la naranja o el limón en sus comidas, además de otras frutas como el kiwi.

Limitar el consumo de té y café

Bebidas como el té y el café contienen taninos, sustancias vegetales que limitan la absorción del hierro, por lo que la recomendación de los expertos es disminuir su consumo, especialmente durante las comidas.

Le puede interesar: ¿Qué sería lo bueno y malo de tomar café? Estudios revelan beneficios y riesgos debido a la cafeína

Escucha caracol Radio EN VIVO aquí: