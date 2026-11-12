Tres colombianos murieron tras el desplome de un edificio en Brooklyn: Consulado

Una lamentable noticia se conoció en la tarde de este jueves, tras la confirmación del fallecimiento de tres colombianos después de que un edificio de tres plantas se derrumbara en Brooklyn, el pasado miércoles 11 de noviembre.

La noticia fue confirmada por el Consulado de Colombia en Nueva York, quienes lamentaron el fallecimiento de dos menores de edad y un adulto en el hecho.

También confirmaron que otra colombiana resultó herida en el hecho y se encuentra siendo atendida en un centro médico de Nueva York.

El consul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis y el equipo de la Cancillería, mantienen los canales activos con las autoridades locales y un seguimiento permanente de la situación.

¿Qué fue lo que pasó?

El pasado 11 de noviembre, un edificio de tres plantas se derrumbó en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas después del colapso de la edificación. Hay víctimas de Colombia, Ecuador, México y Trinidad y Tobago.

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