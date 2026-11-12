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12 nov 2026 Actualizado 23:05

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Tres colombianos murieron tras el desplome de un edificio en Brooklyn: Consulado

Una mujer colombiana se encuentra siendo atendida en un centro médico de Nueva York.

Edificio se cayó en Nueva York. (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images)

Edificio se cayó en Nueva York. (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Edificio se cayó en Nueva York. (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images)
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Una lamentable noticia se conoció en la tarde de este jueves, tras la confirmación del fallecimiento de tres colombianos después de que un edificio de tres plantas se derrumbara en Brooklyn, el pasado miércoles 11 de noviembre.

La noticia fue confirmada por el Consulado de Colombia en Nueva York, quienes lamentaron el fallecimiento de dos menores de edad y un adulto en el hecho.

También confirmaron que otra colombiana resultó herida en el hecho y se encuentra siendo atendida en un centro médico de Nueva York.

El consul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis y el equipo de la Cancillería, mantienen los canales activos con las autoridades locales y un seguimiento permanente de la situación.

¿Qué fue lo que pasó?

El pasado 11 de noviembre, un edificio de tres plantas se derrumbó en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas después del colapso de la edificación. Hay víctimas de Colombia, Ecuador, México y Trinidad y Tobago.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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