Fiscalía llamó a juicio a Foster Martinson por el feminicidio de Natalia Villalba Angarita

Natalia Villalba Angarita era modelo y diseñadora gráfica. Según la Fiscalía fue asesinada por su condición de mujer. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al ciudadano británico Foster Martinson por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte de Natalia Villalba Angarita.

En ese sentido, deberá responder en juicio por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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El crimen de la modelo y diseñadora gráfica ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

“Al extranjero se le atribuye el crimen de una mujer de 36 años, el pasado 18 de junio, en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá”, detalló la Fiscalía.

Asimismo, la entidad señaló que la investigación permitió establecer que, al parecer, Martinson ingresó al inmueble donde la víctima se hospedaba temporalmente y, aprovechando que se encontraba sola, la habría agredido con un objeto contundente en la cabeza hasta causarle la muerte.

Captura del presunto responsable del crimen contra Natalia Villalba Angarita

El pasado viernes 26 de junio, Foster Martinson fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Quito, en Ecuador.

La captura del ciudadano británico se produjo en cumplimiento de una orden emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá y de una notificación roja de Interpol.

Fue enviado a prisión el ciudadano británico Foster Martinson por su presunta participación en el crimen de Natalia Villalba Angarita. Foto: Fiscalía. Ampliar Fue enviado a prisión el ciudadano británico Foster Martinson por su presunta participación en el crimen de Natalia Villalba Angarita. Foto: Fiscalía. Cerrar

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¿Qué dice el expediente?

Según la Fiscalía, el ciudadano británico habría ingresado al apartamento donde se encontraba la víctima y la agredió hasta causarle la muerte.

“Las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”.