¿Qué sería lo bueno y malo de tomar café? Estudios revelan beneficios y riesgos debido a la cafeína

La alimentación y su impacto en la salud es algo que ha estado rodeado de muchos mitos, a la vez que la ciencia se ha encargado de revelar verdades. Ahora, algunos alimentos como, por ejemplo, el café, también han sido motivo de discusión debido a su principal componente: la cafeína.

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Por este motivo, la Mayo Clinic publicó en su página web algunos beneficios y otros contras que podría tener para la salud humana el consumo de café.

Los beneficios

La institución médica, muy reconocida en el campo, detalló que tomar café puede ser beneficioso en parte para las personas.

“Según estudios realizados, las personas que beben café tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con las personas que no beben café”, escribió la clínica en su página web.

Ahora, esto no significa que se trate de una pócima milagrosa, pues los beneficios, según explican, depende de al cantidad y la frecuencia con la que se consuma, además de otras variables como el género de la persona, si esta tiene enfermedades y, además, si toma medicamentos o no.

Sin embargo, lo que sí es cierto, según mencionan, es que estos beneficios están, en su mayoría, relacionados con la cafeína, como se mencionó anteriormente, siendo esta el principal motivo de debate con respecto a la salud humana.

“Algunos beneficios están relacionados con la cafeína. Otros beneficios están relacionados con los demás componentes del café. Pero, en general, los estudios descubrieron que el café está relacionado con la salud de muchas maneras”, explicaron.

De esta manera subrayaron que beber café puede disminuir los riesgos de:

Enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2 y enfermedad de Alzheimer en algunos grupos de personas.

Síndrome metabólico y enfermedad renal crónica.

Cáncer de hígado y enfermedad hepática, incluida la cirrosis.

Cálculos biliares y cálculos renales.

Otros beneficios que, según la Mayo Clinic, tiene beber café con cafeína, son tener un menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, en algunos estudios. También, “ayudar a proteger contra el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo”. Sin embargo, advierten que “la evidencia no es concluyente”.

¿Y los riesgos?

Pero ojo, no todo es positivo. Según explicó la clínica, también hay riesgos y, también, relacionados con la cafeína, especialmente cuando se consume en exceso.

Estos son los riesgos:

Consumir demasiada cafeína puede causar ansiedad, dolor de cabeza o ritmo cardíaco acelerado.

El café con cafeína puede aumentar los síntomas de reflujo, que son los síntomas de acidez estomacal.

Los síntomas urinarios, como la frecuencia y la urgencia, pueden aumentar con la cafeína.

El café que se prepara sin filtro, como el que se hace con una prensa francesa, se ha relacionado con un pequeño aumento de los niveles de colesterol.

“Algunos estudios relacionan beber cinco o más tazas de café al día con una menor densidad ósea en algunos grupos de mujeres. Pero consumir mayores cantidades de alimentos y bebidas con calcio puede limitar este posible problema”, concluyeron.

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Recuerde que este artículo, aunque se basa en una entidad médica, no es un documento médico , por lo que se recomienda que consulte con su médico y nutricionista si, según sus condiciones, puede consumir café de forma periódica.

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