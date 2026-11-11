Restaurantes de Barranquilla alertan por inflación del 6,3% y alza en costos de los alimentos

El sector gastronómico y comercial de Barranquilla manifestó su preocupación por el impacto que está teniendo el aumento del costo de vida sobre los establecimientos, en medio de una inflación anual de 6,30% registrada en Colombia durante octubre de 2026.

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación anual de 6,30% en octubre, frente al mismo mes de 2025. Entre las divisiones que registraron incrementos por encima del promedio nacional estuvieron restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos.

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En el caso del sector gastronómico, las comidas en establecimientos de servicio a la mesa registraron una variación anual de 9,47%, mientras que las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato aumentaron 9,20%.

Para Carlos Chemas Avendaño, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), este comportamiento representa una presión adicional para los comerciantes, debido al encarecimiento de los productos utilizados diariamente en la preparación de alimentos.

“Sí, nos afecta bastante porque eso significa, y nosotros lo vimos todos los días, que los insumos que utilizamos para la preparación de nuestros alimentos, pues cada vez están más costosos”, señaló.

El dirigente gremial también relacionó el incremento de los costos con el aumento del salario mínimo del 23%.

“Y si a eso le sumamos lo que nos afectó el incremento del salario mínimo este año, que fue del 23%, pues hemos tenido un año bastante difícil”, agregó Chemas Avendaño.

La preocupación del sector está relacionada con el impacto que estos mayores costos pueden generar sobre los precios al consumidor y sobre la operación de los establecimientos, particularmente en un escenario en el que los hogares también enfrentan un mayor costo de vida.

Ante este panorama, el representante de los comerciantes hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas que contribuyan a controlar la inflación y a reducir la presión sobre las empresas.