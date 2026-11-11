¿Dónde no habrá luz este miércoles 11 de noviembre en el Atlántico?: entérese aquí

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Air-e Intervenida realizará jornadas de poda preventiva entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Este miércoles 11 de noviembre, Air-e Intervenida realizará labores de poda preventiva para evitar que las ramas de los árboles afecten las redes eléctricas.
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Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario durante el cual se suspenderá el suministro de energía en las zonas urbanas y rurales de Juan de Acosta, Piojó y Tubará.
También habrá afectaciones en la Vía al Mar
La jornada también cobijará sectores como Santa Verónica, Salinas del Rey, Playa Mendoza, Caño Dulce, El Morro, Puerto Velero, Palmarito y Juaruco, entre otros puntos de la Vía al Mar, así como fincas y haciendas de la zona. La empresa reiteró el llamado a los usuarios para ahorrar energía ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.