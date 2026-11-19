Jugadores de Boca Juniors y Atlético Mineiro firmando autógrafos en sus respectivos hoteles de concentración. Foto: tomadas de redes sociales.

Los planteles de Boca Juniors y Atlético Mineiro ya se encuentran en Barranquilla para disputar la gran final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, programada para este sábado 21 de noviembre. Ambas delegaciones aterrizaron en la ‘Puerta de Oro de Colombia’ durante la noche del miércoles 18 de noviembre y se instalaron en sus respectivos hoteles de concentración.

El conjunto argentino llegó con una nómina de 33 jugadores que se desplazaron desde el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz hasta el Hotel Estelar Alto Prado, donde permanecerán concentrados. La delegación es encabezada por su presidente y exfutbolista Juan Román Riquelme. Entre los convocados se destacan el capitán Leandro Paredes y los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero.

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Boca Juniors fue recibido por una multitud de aficionados en su llegada a la terminal aérea y posteriormente en su lugar de concentración. Varios seguidores se acercaron al hotel para fotografiarse con los futbolistas y conseguir autógrafos. El equipo argentino tiene previsto realizar sus entrenamientos en el estadio Romelio Martínez, ubicado en la calle 72 de Barranquilla.

Mineiro llegó con una delegación amplia

Por su parte, Atlético Mineiro llegó a la ciudad con una delegación de más de 80 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, directivos, personal logístico y utilería, según una fotografía publicada por el club en sus redes sociales. El conjunto brasileño se hospeda en el Hotel Hilton Garden Inn, en el norte de Barranquilla, y contará con los colombianos Kevin Castaño y Mateo Casierra en sus filas.

El equipo brasileño, conocido como el Galo, realizará sus jornadas de entrenamiento en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, ubicada en el sector de Alameda del Río. De esta manera, ambos finalistas comienzan su preparación en territorio barranquillero, a pocos días del compromiso que definirá al nuevo campeón del certamen continental.