Un hombre de 54 años fue detenido en el barrio Country cuando presuntamente intentaba obtener un crédito bancario con una cédula falsa. Según la Policía, estaría relacionado con fraudes que generarían pérdidas cercanas a los $100 millones mensuales.

Un hombre conocido con el alias de ‘Mil Caras’ fue capturado en flagrancia en el barrio Country, en Barranquilla, señalado de presuntamente suplantar la identidad de otras personas para obtener créditos en entidades bancarias mediante documentos falsificados.

El procedimiento fue adelantado por unidades de Investigación Criminal e Inteligencia de la Policía Metropolitana. Según las autoridades, el hombre, de 54 años, habría sido sorprendido cuando intentaba tramitar un crédito utilizando una cédula de ciudadanía falsa.

Más información Doble homicidio en una supertienda del barrio Las Nieves, en Barranquilla

Las investigaciones también buscan establecer su posible participación en la vulneración de sistemas de autenticación biométrica, una modalidad que, de acuerdo con la Policía, estaría generando afectaciones económicas cercanas a los 100 millones de pesos mensuales.

Durante el operativo fue incautado un teléfono celular, que podría aportar elementos a la investigación.

Uno de los datos que llamó la atención de las autoridades es el historial judicial del detenido. La Policía informó que registra 23 anotaciones por diferentes conductas, entre ellas porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, aplicación fraudulenta de crédito, falsedad personal, falsedad en documento público, receptación, hurto calificado y estafa.

Lea también: Atlántico alcanza los 80 asesinatos de mujeres en 2026: nuevo caso en Soledad

Además, la institución indicó que el hombre tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 16 años. Sin embargo, las anotaciones judiciales corresponden a antecedentes reportados y no constituyen, por sí solas, condenas por todos esos hechos.

Investigación por fraude bancario

La principal línea de investigación apunta a una presunta modalidad de fraude basada en la utilización de identidades ajenas y documentos falsos para acceder a productos financieros.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso judicial por los presuntos delitos de falsedad personal y violación de datos personales.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar periódicamente las solicitudes de crédito realizadas a su nombre y proteger sus documentos de identidad para evitar posibles casos de suplantación.