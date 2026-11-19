Doble homicidio en una supertienda del barrio Las Nieves, en Barranquilla
Este es el segundo ataque armado registrado en menos de una semana al interior de un establecimiento de cadena en Barranquilla.
Un vigilante y una trabajadora de productos naturales fueron asesinados durante un atentado criminal perpetrado al interior de una supertienda ubicada en el barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla.
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Las víctimas fueron identificadas como Nilson Padilla Peinado, de 35 años, y Gissela Rosales, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.
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Este es el segundo ataque armado registrado en menos de una semana al interior de un establecimiento de cadena en Barranquilla. El pasado 14 de noviembre, una cajera murió luego de resultar herida en otro atentado criminal.
Las autoridades adelantan las investigaciones y revisan las cámaras de seguridad del establecimiento para establecer la identidad y dar con el paradero del responsable de este doble homicidio.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....