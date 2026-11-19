La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció que otorgará al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, en el grado de Gran Collar Extraordinario, como reconocimiento a su contribución al desarrollo del fútbol en la región.

La decisión fue adoptada por el Consejo de la CONMEBOL, a propuesta de su presidente, Alejandro Domínguez, quien destacó el compromiso del mandatario distrital con la organización de la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, que tendrá como escenario a Barranquilla.

De acuerdo con la resolución, la distinción reconoce la participación de Char en la preparación de la ciudad para este acontecimiento deportivo, especialmente por su respaldo a la coordinación institucional y las acciones encaminadas a garantizar el desarrollo de la competición.

El documento señala que el alcalde ha desempeñado un papel fundamental en los preparativos y destaca su compromiso con la infraestructura deportiva de la capital del Atlántico.

En ese sentido, la CONMEBOL resaltó que su compromiso con “la remodelación y el mejoramiento de la infraestructura del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez” representa una contribución al fortalecimiento del deporte y un legado para Barranquilla y las futuras generaciones.

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La resolución también destaca que el liderazgo, la dedicación y la visión del mandatario han contribuido a la promoción del fútbol sudamericano y al fortalecimiento de los valores de integración y confraternidad que representa este deporte.

Un reconocimiento que tendrá acto solemne

En la parte resolutiva, el Consejo de la CONMEBOL estableció otorgar a Alejandro Char la condecoración en el grado de Gran Collar Extraordinario, en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo, compromiso y contribución a la promoción y el desarrollo del fútbol sudamericano.

Asimismo, dispuso que la imposición de la presea se realice durante un acto público y solemne, como expresión de gratitud y reconocimiento por parte de la Confederación.