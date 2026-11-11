Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 nov 2026 Actualizado 12:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Murió mujer que fue víctima de un ataque sicarial en el barrio El Valle, en Barranquilla

La víctima, de 42 años, fue atacada por un hombre que ingresó a un establecimiento comercial haciéndose pasar por cliente.

Foto: Policía Metropolitna de Barranquilla.

Foto: Policía Metropolitna de Barranquilla.

Foto: Policía Metropolitna de Barranquilla.

Valentina Utria

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Una mujer falleció luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego registrado hacia las 3:35 de la tarde del martes 10 de noviembre, en la carrera 16 con calle 65, en el barrio El Valle, en Barranquilla.

Lea también: Restaurantes de Barranquilla alertan por inflación del 6,3% y alza en costos de los alimentos

De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja llegaron al establecimiento comercial. Uno de ellos ingresó simulando ser un cliente y disparó en repetidas ocasiones contra Gina Ester Molina Mercado, de 42 años. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Aumentan las cifras de violencia contra las mujeres

La mujer fue trasladada al PASO El Bosque, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

En lo corrido de 2026 han sido asesinadas 74 mujeres en el departamento del Atlántico, frente a 41 casos registrados a la misma fecha de 2025. Esto representa un incremento de 33 víctimas, cerca de un 78 % más que el año anterior.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado