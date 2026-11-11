Murió mujer que fue víctima de un ataque sicarial en el barrio El Valle, en Barranquilla

Una mujer falleció luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego registrado hacia las 3:35 de la tarde del martes 10 de noviembre, en la carrera 16 con calle 65, en el barrio El Valle, en Barranquilla.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja llegaron al establecimiento comercial. Uno de ellos ingresó simulando ser un cliente y disparó en repetidas ocasiones contra Gina Ester Molina Mercado, de 42 años. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Aumentan las cifras de violencia contra las mujeres

La mujer fue trasladada al PASO El Bosque, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

En lo corrido de 2026 han sido asesinadas 74 mujeres en el departamento del Atlántico, frente a 41 casos registrados a la misma fecha de 2025. Esto representa un incremento de 33 víctimas, cerca de un 78 % más que el año anterior.