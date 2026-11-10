Cierran 11 IPS en Soledad por incumplir normas de calidad en la prestación de servicios de salud

La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Salud y en articulación con la Gobernación del Atlántico y la Policía Nacional, ordenó el cierre de 11 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que no cumplían con los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.

Según la administración municipal, los establecimientos fueron identificados durante operativos de prevención, inspección, vigilancia y control. Con estas nuevas medidas, la cifra de instituciones de salud cerradas en lo corrido de 2026 asciende a 119.

Secretaría de Salud anuncia nuevos controles

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, aseguró que continuarán las inspecciones para verificar las condiciones en las que funcionan estos establecimientos.

“Seguiremos trabajando incansablemente para que nuestros habitantes del municipio tengan salud de calidad. Nuestro propósito es vigilar cada una de las instituciones que prestan servicio a nuestra población e identificar a quienes cumplen con la normatividad vigente”, afirmó el funcionario.

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Las autoridades reiteraron que mantendrán los operativos en diferentes sectores del municipio para garantizar que las IPS presten sus servicios bajo condiciones de calidad y seguridad, y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.