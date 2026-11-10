Director de Nvidia tendría “el divorcio más caro de la historia”: Lista de separaciones más costosas. Getty Images

Desde que se hizo público el escándalo por la relación extramatrimonial que sostuvo Jensen Huang, director de Nvidia, con una mujer identificada como Alice Huang, ejecutiva de una empresa en Singapur, a quien las autoridades estadounidenses catalogan como espía de China, las acciones de la compañía han estado en picada.

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En ese sentido, en los dos días de mercado posteriores a la revelación de la historia, Nvidia ha perdido, en cuanto a capitalización de mercado, una cifra que medios especializados y analistas ubican en torno a los 470.000 millones de dólares.

El desplome sacó inmediatamente al empresario, el mayor accionista de la compañía (más del 3.5%), del índice de las 10 personas más ricas del mundo, según reportan Bloomberg y Forbes.

Sin embargo, este no sería el único golpe para Huang, puesto que, ante el aumento de los rumores, se cree que, en las condiciones y el contexto legal de su matrimonio, el fundador de Nvidia podría llegar a tener el divorcio más costoso de la historia, de acuerdo con su patrimonio acumulado.

¿Cuánto dinero implicaría el divorcio de Jensen Huang, director de Nvidia, con su esposa?

Aunque no se ha confirmado que Lori Huang, actual esposa de Jensen Huang, haya presentado una demanda de divorcio, los rumores en Estados Unidos han llegado al punto en el que Forbes tazó el costo que tendría el fin de la unión.

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Según el medio especializado, de la fortuna del director de Nvidia, superior a $155.000 millones de dólares (a esperas de los resultados en bolsa), su esposa obtendría la mitad, al amparo de las leyes del Estado de California, es decir, más de $77.000 millones de dólares.

El marco legal de California lo define como un estado de bienes gananciales; esto quiere decir que las ganancias, deudas y bienes adquiridos durante el matrimonio hasta la separación se dividen en partes iguales (50/50).

Jensen Huang, quien se disculpó públicamente por el daño a su familia, lleva más de 40 años con Lori Mills (su nombre de soltera), con quien se conoció en la Universidad Estatal de Oregón en la década de los ochenta y tiene con ella dos hijos adultos.

¿Cuáles han sido los divorcios “más caros” de la historia?

Así las cosas, un eventual divorcio de Jensen Huang quedaría, según Forbes, en el tope del listado de las separaciones más costosas en toda la historia, superando el final de otras relaciones de gran cobertura mediática.

Los acuerdos de divorcio más caros de la historia, hasta el momento, son:

Jensen Huang y Lori Mills: El acuerdo de divorcio, si llegara a darse, llegaría a los 77.700 millones de dólares. Bill Gates y Melinda French: Aunque no han sido revelados todos los detalles del acuerdo, se estima que Melinda recibió por lo menos 76.800 millones de dólares. Jeff Bezos y MacKenzie Scott: La exesposa del fundador de Amazon recibió una participación en la compañía cercana a los 38.000 millones de dólares. Alec Wildenstein y Jocelyn Périsset: El extravagante matrimonio del multiillonario y la socialité suiza que quedó gravemente afectada por las cirugías estéticas llegó a su fin con un acuerdo de 3.800 millones de dólares. Rupert Murdoch y Anna Maria Torv: El divorcio entre el magnate de los medios de comunicación y la periodista fue tasado en 1.700 millones de dólares.

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