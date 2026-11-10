Black Friday y Cyber Monday en Colombia 2026: búsqueda de ofertas y productos con mayores descuentos

Como cada año, miles de comercios en Colombia se unen al Black Friday y el Cyber Monday, dos de las fechas en la que más ventas se registran en almacenes de cadena ante la ‘ola’ de personas que aprovechan las ofertas y descuentos para adelantar sus regalos de Navidad.

Aunque en tiendas físicas y almacenes se suelen ver descuentos para estas fechas, las grandes ofertas suelen verse en las aplicaciones y plataformas digitales de los comercios.

Cabe recordar que para el 2026, el Balck Friday será el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday se realizará el 30 de ese mismo mes.

¿Cuáles son los productos con mayores descuentos en Black Friday y el Cyber Monday?

Al ser en fechas previas al inicio de Navidad y las fiestas de fin de año, los productos que suelen presentar los mayores descuentos y las mejores ofertas son, según un informe de Bancolombia:

Tecnología y electrodomésticos: estos son los productos más apetecidos por las personas, entre ellos están los celulares, portátiles, televisores, consolas de videojuegos, neveras, freidoras de aire, hornos microondas y cafeteras.

estos son los productos más apetecidos por las personas, entre ellos están los celulares, portátiles, televisores, consolas de videojuegos, neveras, freidoras de aire, hornos microondas y cafeteras. Moda y calzado: muchos colombianos aprovechan para renovar su armario, siendo los más buscados la joyería, zapatos, relojes, bolsos y carteras e incluso gafas.

muchos colombianos aprovechan para renovar su armario, siendo los más buscados la joyería, zapatos, relojes, bolsos y carteras e incluso gafas. Productos para el hogar: entre los más buscados están sartenes, ollas, vajillas, espejos, tapates, muebles, comedores, colchones, camas y basecamas, escritorios, parrillas y sillas de exterior.

entre los más buscados están sartenes, ollas, vajillas, espejos, tapates, muebles, comedores, colchones, camas y basecamas, escritorios, parrillas y sillas de exterior. Belleza y salud: el maquillaje, productos para el cuidado del cabello, de la piel y los perfumes suelen encabezar esta sección. Sin embargo, también destacan las planchas para el cabello, depiladoras eléctricas, secadores y rizadoras de cabello.

el maquillaje, productos para el cuidado del cabello, de la piel y los perfumes suelen encabezar esta sección. Sin embargo, también destacan las planchas para el cabello, depiladoras eléctricas, secadores y rizadoras de cabello. Viajes: algunos buscan invertir en sus vacaciones, momento en el que varias agencias tienen ofertas ideales para planear sus viajes.

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Consejos para aprovechar el Black Friday y el Cyber Monday sin caer en estafas

Tenga una lista de prioridades.

Si su compra es de manera digital, en días previos consulte y guarde productos de su interés . Anote el precio en el que lo vio y en el Black Friday y Cyber Monday compare si en verdad tiene un descuento real.

Establezca un presupuesto máximo para esas fechas , con esto evitará excederse para las festividades y endeudarse innecesariamente.

, con esto evitará excederse para las festividades y endeudarse innecesariamente. Revise en varias tiendas : compare precios y no se limite a un solo almacén, puede perderse de un mejor descuento. Aplica en compras físicas o digitales.

: compare precios y no se limite a un solo almacén, puede perderse de un mejor descuento. Aplica en compras físicas o digitales. En días previos al Black Friday y Cyber Monday algunas marcas suelen lanzar ofertas con anticipación . Esté revisando diariamente.

. Esté revisando diariamente. La seguridad al comprar digitalmente lo es todo: al momento de realizar el pago, verifique que el link del sitio web inicie con “https://”. Si alguna sigla o letra no está, no realice la transacción. Si duda de algún sitio web, pero hizo la compra, cambié sus contraseñas desde otro dispositivo y bloqueé sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito o débito.

al momento de realizar el pago, verifique que el link del sitio web inicie con “https://”. Si alguna sigla o letra no está, no realice la transacción. Si duda de algún sitio web, pero hizo la compra, cambié sus contraseñas desde otro dispositivo y bloqueé sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito o débito. Desconfíe de las ofertas demasiado buenas: aunque sí hay rebajas y ofertas en esos días, no es usual ver productos con precios muy bajos en comparación a un día normal.

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