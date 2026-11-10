Desarticulan red que esclavizaba a colombianos en centros de estafas en Camboya

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con autoridades de España, desarticuló una red transnacional dedicada a la trata de personas que captaba colombianos con falsas ofertas de empleo en el exterior y, posteriormente, los obligaba a trabajar en centros de llamadas clandestinos en Camboya, donde eran utilizados para cometer estafas virtuales y fraudes financieros.

De acuerdo con la investigación de la DIJIN, más de 100 colombianos fueron identificados como víctimas de esta organización criminal, que estaría al servicio de facciones de la mafia china en Asia y sería liderada a nivel internacional por alias ‘Jiaxing Ye’.

La estructura operaba mediante una red de captadores en Colombia y coordinadores financieros y logísticos ubicados en las provincias de Zamora y Castellón, en España. Los reclutadores buscaban principalmente hombres y mujeres entre los 25 y 35 años, con dificultades económicas, a quienes les ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos call centers en Tailandia o Camboya para la venta de criptomonedas.

La organización se encargaba de gestionar pasaportes, tiquetes aéreos y conexiones internacionales. La ruta identificada por los investigadores salía de Colombia, pasaba por Ámsterdam o España, continuaba hacia Bangkok y terminaba en Phnom Penh, Camboya o en zonas fronterizas de Vietnam.

Sin embargo, al llegar a Asia, las víctimas eran despojadas de sus documentos y sometidas a condiciones de cautiverio, amenazas, violencia física y psicológica. Según la investigación, eran obligadas a cumplir jornadas nocturnas de hasta 12 horas, bajo vigilancia armada, para ejecutar estafas virtuales, fraudes financieros y operaciones ilícitas con criptomonedas.

Para recuperar su libertad, la red les exigía pagar una supuesta deuda de 30 millones de pesos por los gastos del traslado o permanecer al menos seis meses trabajando de manera forzada. Quienes no cumplían las metas económicas eran sometidos a castigos, multas, torturas y amenazas de muerte, e incluso les advertían que podían ser vendidos a otras organizaciones criminales.

Uno de los métodos utilizados para cometer los fraudes consistía en hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional, con el argumento de tramitar la cédula digital. Durante las llamadas, inducían a las personas en Colombia a instalar aplicaciones maliciosas en sus teléfonos celulares, lo que permitía a los hackers de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.

Los operativos se desarrollaron en Bogotá (Colombia) y en las localidades de Zamora y Castellón (España). En Bogotá fueron capturadas tres personas mediante órdenes judiciales por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir, mientras que en España fueron retenidas otras dos personas mediante notificaciones rojas de INTERPOL, con fines de extradición. Adicionalmente, se emitieron tres notificaciones azules para localizar e identificar a otros integrantes de la organización.

El director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó que este resultado corresponde al primer caso transnacional documentado y judicializado en Colombia contra redes dedicadas a instrumentalizar ciudadanos colombianos en centros de llamadas criminales en Asia.

La investigación se originó a partir de un reporte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre hechos ocurridos el 7 de agosto de 2025. En el proceso participaron la DIJIN, la Fiscalía General de la Nación, la Policía de España, AMERIPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Las autoridades hicieron un llamado a desconfiar de ofertas laborales en el exterior que prometan altos ingresos sin requisitos verificables y que gestionen traslados por fuera de los canales oficiales.